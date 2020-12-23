Пушистик нашел губную помаду хозяйки и съел ее - смешные фото

Иногда домашние животные делают очень забавные вещи. Об одном таком случае рассказала и американка Фарра Смит Вайс изданию The Dodo.

Собака съела помаду своей владелицы

Однажды женщина пошла по делам и оставила на кухонном столе новую губную помаду, которую ей не суждено испытать.

Кошка Фарры по имени Долли Роуз "выбросила" из своего любимого стола ненужные вещи и улеглась туда сама. Так новая помада оказалась на полу. В то время на кухню пришло еще одно домашнее животное женщины — игривая собака Мерфи. Она захотела испытать косметику на вкус, поэтому отгрызла тюбик и съела яркую красную помаду.

Когда хозяйка животных пришла домой, она сразу поняла, кто совершил преступление — лапы Мерфи оставляли красные отпечатки на полу. Затем пес повернулся лицом к Фарре.

Оказалось, что мордочка животного и шерсть были полностью в губной помаде. Хозяйка не могла удержаться от смеха. Ругать красавицу не стала. Мерфи так и не поняла, почему ее владелице так смешно. По словам Фарры Смит, помаду пришлось отмывать несколько дней.

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