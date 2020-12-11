Политик устроил пожар во время онлайн-конференции (видео)

Язык
Coinspot 11.12.2020
BTC/USD
18095.67
ETH/USD
554.35
LTC/USD
72.86
НБУ 11.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Это курьезный инцидент произошел во время онлайн-конференции, на которой присутствовали 30 человек.
Политик устроил пожар во время онлайн-конференции. Фото: unsplash
Так, советник в администрации Лондона Том Слейх случайно устроил пожар. В какой-то момент ему захотелось зажечь свечу с помощью зажигалки, но все пошло немного не по плану. Из-за неаккуратного обращения с огнем он вместо свечи поджег лист бумаги, который лежал на столе. В ролике можно увидеть, как Том испугался от такого поворота событий, но он не растерялся, а через пару секунд потушил огонь. Некоторые коллеги даже не успели понять, что произошло, потому что пожар длился не более трех секунд.
Стоит также отметить, что подобный курьезный случай уже был. На еще одной онлайн-конференции американец Крис Платцер уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему британка превратила свой дом в свалку. Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора.
На помощь женщине пришли соседи, потому что они начали замечать, что ситуация становилась только хуже. Так, они увидели, что Сильви не выбрасывает мусор и целый день может провести на пороге своего дома. Тогда Сара с Крейгом решили поговорить с ней и выяснить, что же случилось.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости