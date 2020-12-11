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Политик устроил пожар во время онлайн-конференции (видео)

Том хотел зажечь свечу, но вместо этого зажег лист бумаги и себя

сегодня, 17:13
Автор:

Любовь Блажко

Это курьезный инцидент произошел во время онлайн-конференции, на которой присутствовали 30 человек. 

Политик устроил пожар во время онлайн-конференции (видео)

Политик устроил пожар во время онлайн-конференции. Фото: unsplash

Так, советник в администрации Лондона Том Слейх случайно устроил пожар. В какой-то момент ему захотелось зажечь свечу с помощью зажигалки, но все пошло немного не по плану. Из-за неаккуратного обращения с огнем он вместо свечи поджег лист бумаги, который лежал на столе. В ролике можно увидеть, как Том испугался от такого поворота событий, но он не растерялся, а через пару секунд потушил огонь. Некоторые коллеги даже не успели понять, что произошло, потому что пожар длился не более трех секунд. 

"Сегодняшний день прошел совершенно не так, как я надеялся. Избежал серьезного ожога, погрузив руку в раковину с холодной водой. Пламя удалось потушить без помощи спасателей", — поделися мужчина на своей странице в Twitter.

Стоит также отметить, что подобный курьезный случай уже был. На еще одной онлайн-конференции американец Крис Платцер уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему британка превратила свой дом в свалку. Этой историей поделилась британская волонтерская организация, которая недавно с ними произошла. 60-летняя Сильви решила на протяжении 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее скопилось 27 тонн мусора. 

На помощь женщине пришли соседи, потому что они начали замечать, что ситуация становилась только хуже. Так, они увидели, что Сильви не выбрасывает мусор и целый день может провести на пороге своего дома. Тогда Сара с Крейгом решили поговорить с ней и выяснить, что же случилось. 



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Источник: https://twitter.com/tomsleigh/status/1337029034887303169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1337029034887303169%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flifestyle.segodnya.ua%2Flifestyle%2Ffun%2Fpolitik-sluchayno-podzheg-sebya-na-on
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