Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор

Иногда не нужны удивительные 3D-эффекты, виртуальная реальность или умение пользоваться фотошопом для того, чтобы создать необычные изображения. Очень часто фото зависит от правильного ракурса или постановки объектов. Представляем Вам подборку забавных снимков, на которые нужно посмотреть дважды, чтобы понять, что на самом деле происходит на фотографии.

ФОТО: Из открытых источников

1. Этот пес явно вовремя подвинулся вперед.





2. Коллеги заметили, что их сотрудник несколько странный.





3. Этот мужчина, похоже, любит своего питомца.





4. Эта красная ткань явно похожа привидение.





5. Вам понадобится немного больше времени, чтобы понять, что случилось на самом деле.





6. Кажется, этот лабрадор собирается съесть ребенка?





7. Пользователи подметили, что это самая удобная рука для щипков.





8. "Извините, не могу говорить, я за рулем", — написали в комментариях под фото.





9. Прокатились бы на таком водном мотоцикле с этим инструктором?





10. Этот кот точно отлично подошел бы для рекламы корма.





Ранее "Комментарии" показывали фотографии, сделанные за мгновение до смерти.

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