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Главная Новости Общество юмор Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор
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Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор

Пойманные кадры из этой подборки заставят вас меньше доверять собственным глазам и не спешить с выводами

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Иногда не нужны удивительные 3D-эффекты, виртуальная реальность или умение пользоваться фотошопом для того, чтобы создать необычные изображения. Очень часто фото зависит от правильного ракурса или постановки объектов. Представляем Вам подборку забавных снимков, на которые нужно посмотреть дважды, чтобы понять, что на самом деле происходит на фотографии. 

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор

ФОТО: Из открытых источников

1. Этот пес явно вовремя подвинулся вперед.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 2

2. Коллеги заметили, что их сотрудник несколько странный.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 3

3. Этот мужчина, похоже, любит своего питомца.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 4

4. Эта красная ткань явно похожа привидение.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 5

5. Вам понадобится немного больше времени, чтобы понять, что случилось на самом деле.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 6

6. Кажется, этот лабрадор собирается съесть ребенка?

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 7

7. Пользователи подметили, что это самая удобная рука для щипков.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 8

8. "Извините, не могу говорить, я за рулем", — написали в комментариях под фото.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 9

9. Прокатились бы на таком водном мотоцикле с этим инструктором?

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 10

10. Этот кот точно отлично подошел бы для рекламы корма.

Показалось: 10 фото, которые введут вас в ступор - фото 11

Ранее "Комментарии" показывали фотографии, сделанные за мгновение до смерти. 


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Источник: https://likeyou.io/
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