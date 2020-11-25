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После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти

Никогда не знаешь, какой день может оказаться последним

сегодня, 15:11
Автор:

Елизавета Черных

Некоторым людям удалось запечатлеть последние мгновения жизни. Так что же было через несколько секунд после щелчка фотоаппарата? 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти

ФОТО: Из открытых источников

1. Ее убило известие о смерти любимого

Это фото удалось снять проходящему мимо фотографу. Именно в момент снимка девушка выбросилась из окна своего дома после известия о том, что ее возлюбленный погиб на войне в 1942 году. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 2

2. Трагическое авиашоу

Во время авиашоу в 2007 году, которое проходило в Польше, что-то пошло не так. На снимке видно, как один из самолетов через мгновение столкнется с обломками второго. В тот день погибли оба пилота. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 3

3. Последний рабочий день 

Этот снимок стал последним для ремонтников, которые работали на ветрогенераторе в Норвегии. Неожиданно вспыхнул пожар, и мужчины потеряли все пути к выходу. На фото видно, что молодые люди стояли обнявшись. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 4

4. Смерть в глазах ребенка

Это жуткое фото сделано в Колумбии после извержения вулкана. Девочка Омайра Санчез застряла под обломками дома, проведя три дня в воде. Множество инфекций попали в раны на теле девочки, от чего она и скончалась. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 5

5. Последний снимок студентов

На этом снимке запечатлен последний миг нескольких студентов, которые отправились на экскурсию в город Манали. Они стояли у берега реки, и в этот миг  открыли  шлюзы для выброса воды. По официальным данным, в тот трагический день погибло более 20 человек. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 6

6. Смертельное селфи

Смерть, которая произошла с парнем Оскаром Атеро Агилару, можно назвать глупой. Парень решил сфотографироваться с пистолетом, и в один момент приставил оружие к виску. Молодой человек не знал, что тот был заряжен. Оскар умер по дороге в больницу. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 7

7. Его погубило хобби

Молодого человека, который изображен на фото, звали Павел Кашин. Он распрощался с жизнью во время выполнения трюка на крыше шестнадцатиэтажного здания. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 8

8. За секунду до теракта

На фото изображены счастливые отец с дочкой. Они улыбаются и не знают, что совсем скоро их жизнь оборвется. Этот снимок сделан в Ирландии в 1998 году, когда на улицах города Ома случился теракт, в результате которого погибло 29 человек. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 9

9. Фото убийцы

Политику из Филиппин Рейнальдо Дагсу удалось случайно сфотографировать своего убийцу за миг до гибели. Мужчина делал фото своей семьи — они были очень счастливы и радовались наступившему 2011 году. 

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 10

10. Они так и не увидели звезды

Это фото стало последним для экипажа космонавтов "Челленджер". Шаттл разбился через несколько минут после запуска. Никому из членов экипажа, к сожалению, выжить не удалось.

После щелчка фотоаппарата их не стало: 10 поражающих снимков за миг до смерти - фото 11

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы.


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Источник: https://miridei.com/
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