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Главная Новости Общество искусство и культура В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы
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В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы

Музей в Новой Зеландии откроет уникальную выставку

сегодня, 13:05
Автор:

Диденко Светлана

На этой неделе, 27 и 28 ноября, в Кентерберийском музее  г. Крайстчерч (Новая Зеландия) будут выставлены некоторые лучшие фотографии дикой природы.

В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы

Фото: nhm.ac.uk

На выставке представлено почти 100 уникальных работ с конкурса "Фотограф года дикой природы", который проводит Музей естествознания в Лондоне. На фото — и портретные  снимки животных, и вдохновляющие пейзажи дивой природы. Победители конкурса были объявлены на виртуальной церемонии награждения еще в октябре.

В кадре российского фотографа Сергея Горшкова "Объятия" изображен взрослый сибирский тигр, обнимающий дерево. Стоит отметить, что из-за браконьерства сибирские тигры практически исчезли. Но, к счастью, недавние исследования указывают на увеличение численности популяции этих животных.

В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы - фото 2

Финский фотограф Лийна Хейккинен поймала кадр, когда молодая лиса, пытается спрятать свой ужин. В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы - фото 3

Шаньюань Ли — фотограф-любитель, который почти десять лет фотографирует диких животных. На этот раз на его фото -  котята манула.

В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы - фото 4

Сэм Слосс сумел сделать редкий кадр рыбы-клоуна. Это подводный фотоснимок. Фото примечательно тем, что во рту рыбки замечен паразит, который прикрепляется к основанию языка, чтобы питаться кровью.

В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы - фото 5

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали, что в Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец.


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Источник: https://www.nzherald.co.nz/nz/canterbury-museum-to-host-worlds-best-wildlife-photographs/HCIQIQ4TW5AWTAZAWIYGOQQ34U/
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