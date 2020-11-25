В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы

На этой неделе, 27 и 28 ноября, в Кентерберийском музее г. Крайстчерч (Новая Зеландия) будут выставлены некоторые лучшие фотографии дикой природы.

Фото: nhm.ac.uk

На выставке представлено почти 100 уникальных работ с конкурса "Фотограф года дикой природы", который проводит Музей естествознания в Лондоне. На фото — и портретные снимки животных, и вдохновляющие пейзажи дивой природы. Победители конкурса были объявлены на виртуальной церемонии награждения еще в октябре.

В кадре российского фотографа Сергея Горшкова "Объятия" изображен взрослый сибирский тигр, обнимающий дерево. Стоит отметить, что из-за браконьерства сибирские тигры практически исчезли. Но, к счастью, недавние исследования указывают на увеличение численности популяции этих животных.





Финский фотограф Лийна Хейккинен поймала кадр, когда молодая лиса, пытается спрятать свой ужин.

Шаньюань Ли — фотограф-любитель, который почти десять лет фотографирует диких животных. На этот раз на его фото - котята манула.





Сэм Слосс сумел сделать редкий кадр рыбы-клоуна. Это подводный фотоснимок. Фото примечательно тем, что во рту рыбки замечен паразит, который прикрепляется к основанию языка, чтобы питаться кровью.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали, что в Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!