В Новой Зеландии откроют выставку с лучшими в мире фотографиями дикой природы

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Диденко Светлана
На этой неделе, 27 и 28 ноября, в Кентерберийском музее г. Крайстчерч (Новая Зеландия) будут выставлены некоторые лучшие фотографии дикой природы.
Фото: nhm.ac.uk
На выставке представлено почти 100 уникальных работ с конкурса "Фотограф года дикой природы", который проводит Музей естествознания в Лондоне. На фото — и портретные снимки животных, и вдохновляющие пейзажи дивой природы. Победители конкурса были объявлены на виртуальной церемонии награждения еще в октябре.
В кадре российского фотографа Сергея Горшкова "Объятия" изображен взрослый сибирский тигр, обнимающий дерево. Стоит отметить, что из-за браконьерства сибирские тигры практически исчезли. Но, к счастью, недавние исследования указывают на увеличение численности популяции этих животных.
Финский фотограф Лийна Хейккинен поймала кадр, когда молодая лиса, пытается спрятать свой ужин.
Шаньюань Ли — фотограф-любитель, который почти десять лет фотографирует диких животных. На этот раз на его фото - котята манула.
Сэм Слосс сумел сделать редкий кадр рыбы-клоуна. Это подводный фотоснимок. Фото примечательно тем, что во рту рыбки замечен паразит, который прикрепляется к основанию языка, чтобы питаться кровью.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщали, что в Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец.
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