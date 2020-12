«Почему ты так одет»: в Twitter появился веселый мем о семейных застольях

Хотя 2020 год и был непростым, провожать его стоит с легкой душой и веселым настроением, а если позитива вам не хватает, просто загляните в Twitter. В социальной сети набирает обороты новый мем, посвященный странным гостям домашних гуляний.

мем о семейных застольях / Фото: Depositphotos

Перед католическим Рождеством пользователи Twitter начали активно делиться картинками на тему Why Are You Dressed Like That? ("Почему ты так одет?"), подшучивая над интересными персонажами семейных сборов. Суть в том, чтобы сделать коллаж из двух фото: на первом изображена семья с вышеупомянутым вопросом, а на втором — странный гость, не понимает удивления окружающих.

Флешмоб вероятно запустила пользовательница @nternetgirl, которая 15 декабря поделилась картинкой с изображением девушки из фильма ужасов. Этот пост собрал 37 000 ретвитов и 266000 лайков.

И, учитывая предпраздничный потенциал мема, у него появилось множество новых версий. Вот некоторые из них:

Напомним, исполнитель главной роли в культовом фильме "Один дома" Маколей Калкин как нельзя лучше отобразил весь 2020 год . Папарацци сфотографировали актера, когда тот прогуливался со своей кошкой. И этот снимок просто "взорвал" сеть и вдохновил пользователей на новые шутки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новая обувь итальянского дома высокой моды Bottega Veneta стала мемом в социальной сети Instagram. Туфли желтого цвета действительно имеют необычный дизайн: верхняя часть изделия выполнена в технике макраме. В одном из постов, посвященному модным вещам, появилась картинка, на которой мюли Bottega Veneta сравнили с лапшой быстрого приготовления.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!