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Главная Новости Общество юмор Падал на землю и колотил лапами как маленький ребенок: панда устроил истерику из-за отобранной игрушки
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Падал на землю и колотил лапами как маленький ребенок: панда устроил истерику из-за отобранной игрушки

За несколько часов видео набрало тысячи просмотров

сегодня, 21:47
Автор:

Дмитрий Симоненко

Видеокамера одного из азиатских зоопарков зафиксировала момент того, как нервничал малыш панды, когда работница зоопарка унесла его любимую игрушку. Проделки бамбукового мишки можно посмотреть на развлекательном портале Ридус.

Падал на землю и колотил лапами как маленький ребенок: панда устроил истерику из-за отобранной игрушки

Источник: goodfon.ru

На видео видно, как животное со всех ног погналось за работницей зоопарка, когда та понесла яркую игрушку, находившуюся до этого в вольере. Кстати, до этого момента было видно, что яркая вещь абсолютно не интересовала малыша.

Не получив вещь назад, детеныш начал кувыркаться по земле, а иногда колотить лапами об землю, как человеческий ребенок, закативший истерику. 

Видео стало вирусным, а комментарии к нему пестрят юмором:

"Ребенок расстроился!"

"Хм, у животных тоже может быть истерика!"

"Вот, она уже готовит приемы из "Панда-Кунг-фу", в следующий раз отработает пару ударов на этой работнице!"


Ранее "Комментарии" писали о том, что вышел первый фильм-хоррор для кошек.


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