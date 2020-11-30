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Главная Новости Общество юмор Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО)
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Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО)

«Удивление» – это самая кратковременная эмоция

сегодня, 20:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В мире существует большое количество животных, которые умеют показывать свои эмоции, в частности профессионально удивляться. Представляем вам интересную подборку, которая точно поднимет вам настроение.

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО)

удивленные животные (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что "удивление" – самая кратковременная эмоция, которая возникает внезапно при неожиданной ситуации. Ее очень сложно сыграть или просто показать. Согласитесь, что самые удачные и ценные кадры получаются, когда на них видны настоящие и искренние эмоции.

Некоторые животные стали звездами социальных сетей только потому, что не прятали своего удивления и в нужный момент попали в объектив фотокамеры. Смотрите и наслаждайтесь!

И что же он увидел?

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 2

Когда понял, что это твой "нос"

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 3

Говоришь, знаешь кто мед делает

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 4

Поверить не могу, как он мог!

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 5

А вода-то холодная

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 6

Кот в шоке!

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 7

Когда узнаешь, что карантин продлили

Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО) - фото 8

Напомним, ко Дню домашних любимцев украинские военные опубликовали фото животных с передовой — они невероятно милые.

Ранее издание "Комментарии" показывало фотографии животных, подобных которым мало кто в жизни видел. 


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Источник: https://odnaminyta.com/stil-zhizni/vdohnovenie/110659-nepovtorimye-jivotnye-kotorye-umeut-udivlyatsya-i-nauchat-etomu-vas-foto
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