Неповторимые животные, которые научат вас удивляться (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
В мире существует большое количество животных, которые умеют показывать свои эмоции, в частности профессионально удивляться. Представляем вам интересную подборку, которая точно поднимет вам настроение.
удивленные животные (фото из открытых источников)
Эксперты отмечают, что "удивление" – самая кратковременная эмоция, которая возникает внезапно при неожиданной ситуации. Ее очень сложно сыграть или просто показать. Согласитесь, что самые удачные и ценные кадры получаются, когда на них видны настоящие и искренние эмоции.
Некоторые животные стали звездами социальных сетей только потому, что не прятали своего удивления и в нужный момент попали в объектив фотокамеры. Смотрите и наслаждайтесь!
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