Необычные нарушители правил дорожного движения появились в Харькове - видео стало вирусным

В Харькове интенсивное движение транспортного потока на одной из оживленных улиц приостановили необычные участники дорожного движения. Курьезную запись опубликовал канал News-24 на Youtubе.

На видео видно, что дорогу в довольно многолюдном районе города пересекает семейство диких кабанов – процессию возглавляли и замыкали взрослые особи, по всей видимости родители, между ними семенили десять поросят.

Естественно, видео стало вирусным. Комментаторы в шутку обвиняют парнокопытных в несоблюдении правил дорожного движения, ведь животные не стали себя утруждать и пошли напрямик через проезжую часть буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода.





Ранее "Комментарии" публиковали эпические фото-фиаско с панорамными снимками.

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