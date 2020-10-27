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Главная Новости Общество юмор Необычные нарушители правил дорожного движения появились в Харькове - видео стало вирусным
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Необычные нарушители правил дорожного движения появились в Харькове - видео стало вирусным

Радует, что отечественные водители оказались отзывчивыми - движение автомобилей было приостановлено до тех пор, пока многодетное семейство не завершило переход на другую сторону улицы.

сегодня, 23:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Харькове интенсивное движение транспортного потока на одной из оживленных улиц приостановили необычные участники дорожного движения. Курьезную запись опубликовал канал News-24 на Youtubе.

Необычные нарушители правил дорожного движения появились в Харькове - видео стало вирусным

На видео видно, что дорогу в довольно многолюдном районе города пересекает семейство диких кабанов – процессию возглавляли и замыкали взрослые особи, по всей видимости родители, между ними семенили десять поросят.

Естественно, видео стало вирусным. Комментаторы в шутку обвиняют парнокопытных в несоблюдении правил дорожного движения, ведь животные не стали себя утруждать и пошли напрямик через проезжую часть буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода.


Ранее "Комментарии" публиковали эпические фото-фиаско с панорамными снимками.


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