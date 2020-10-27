Необычные нарушители правил дорожного движения появились в Харькове - видео стало вирусным

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Дмитрий Симоненко
В Харькове интенсивное
движение транспортного потока на одной из оживленных улиц приостановили
необычные участники дорожного движения. Курьезную запись опубликовал канал News-24 на Youtubе.
На видео
видно, что дорогу в довольно многолюдном районе города пересекает семейство
диких кабанов – процессию возглавляли и замыкали взрослые особи, по всей
видимости родители, между ними семенили десять поросят.
Естественно, видео стало вирусным. Комментаторы в шутку обвиняют парнокопытных в несоблюдении правил дорожного движения, ведь животные не стали себя утруждать и пошли напрямик через проезжую часть буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода.
Ранее "Комментарии"
публиковали эпические фото-фиаско с панорамными снимками.
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