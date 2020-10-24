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Главная Новости Общество юмор "Циклоп", "чужой", "многоножка" - эпические фиаско с панорамными снимками (фото)
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"Циклоп", "чужой", "многоножка" - эпические фиаско с панорамными снимками (фото)

После просмотра таких снимков и самому хочется повеселить от души, попозировав на камеру

сегодня, 00:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

В смартфоны сейчас заложены разнообразные функции, начиная от калькулятора и заканчивая диктофоном и фотокамерой. И с каждым новым поколением характеристики фотовидеокамер становятся все лучше – по параметрам они приближаются чуть ли не к профессиональным. Но в некоторых случаях, когда гаджеты попадают в руки дилетантам, получаются, мягко говоря, странные фото. Часто такие казусные снимки выходят при неправильном использовании режима "панорама". Его особенностью является то, что съемка в этом режиме производится исключительно при неподвижных объектах. Но некоторые фотолюбители данный факт игнорируют, в результате вместо людей получаются какие-то "чужие", "циклопы", "драконы трехголовые" и "многоножки", при виде которых валишься от смеха, а иногда становится не по себе. Подборку самых смешных фото опубликовал развлекательный портал "Одна минута".

"Циклоп", "чужой", "многоножка" - эпические фиаско с панорамными снимками (фото)

Ранее "Комментарии" опубликовали смешные факты о моде 90-х, которые вызывают ностальгию.



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