"Циклоп", "чужой", "многоножка" - эпические фиаско с панорамными снимками (фото)

В смартфоны сейчас заложены разнообразные функции, начиная от калькулятора и заканчивая диктофоном и фотокамерой. И с каждым новым поколением характеристики фотовидеокамер становятся все лучше – по параметрам они приближаются чуть ли не к профессиональным. Но в некоторых случаях, когда гаджеты попадают в руки дилетантам, получаются, мягко говоря, странные фото. Часто такие казусные снимки выходят при неправильном использовании режима "панорама". Его особенностью является то, что съемка в этом режиме производится исключительно при неподвижных объектах. Но некоторые фотолюбители данный факт игнорируют, в результате вместо людей получаются какие-то "чужие", "циклопы", "драконы трехголовые" и "многоножки", при виде которых валишься от смеха, а иногда становится не по себе. Подборку самых смешных фото опубликовал развлекательный портал "Одна минута".

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