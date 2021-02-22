Необычайный дар: нардеп от Слуги народа умеет определять тех, кто переболел коронавирусом, по запаху подмышек

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк нашел у себя необычайный дар. Об этом нардеп заявляет на своей странице в Фейсбук.

Нардеп от Слуги народа имеет необыкновенный дар - какой именно. Фото: tsn.ua

Оказывается, Жан Беленюк умеет определять людей, которые переболели коронавирусом, по специфическому запаху подмышек. По словам политика, этот аромат ему "чем-то напоминает чеснок".

Пока свое умение человек практиковал только на спарринг-партнерах.

Политик шутит, что с таким даром стоит записаться на кастинг "Украина имеет талант".

Напомним, что кроме политики Жан Беленюк является борцом греко-римского стиля в весовой категории до 85 килограммов. Мужчина — многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион и серебряный призер Европейских игр.

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Также "Комментарии" сообщали, что народный депутат Александр Дубинский, которого недавно со скандалом исключили из фракции "Слуга народа", сообщает, что парламентариям монобольшинства якобы предлагают неплохие "премии". Как пишет Дубинский в своем Telegram-канале, это попытка собрать голоса для Юрия Витренко — кандидата на пост министра энергетики Украины. Детали скандального заявления читайте в нашем материале.





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