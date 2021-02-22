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Главная Новости Общество юмор Необычайный дар: нардеп от Слуги народа умеет определять тех, кто переболел коронавирусом, по запаху подмышек
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Необычайный дар: нардеп от Слуги народа умеет определять тех, кто переболел коронавирусом, по запаху подмышек

Жан Беленюк поделился информацией о своем даре с друзьями в Фейсбуке

сегодня, 19:35
Автор:

Кириєнко Анна

Народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк нашел у себя необычайный дар. Об этом нардеп заявляет на своей странице в Фейсбук.

Необычайный дар: нардеп от Слуги народа умеет определять тех, кто переболел коронавирусом, по запаху подмышек

Нардеп от Слуги народа имеет необыкновенный дар - какой именно. Фото: tsn.ua

Оказывается, Жан Беленюк умеет определять людей, которые переболели коронавирусом, по специфическому запаху подмышек. По словам политика, этот аромат ему "чем-то напоминает чеснок".

Пока свое умение человек практиковал только на спарринг-партнерах.

Политик шутит, что с таким даром стоит записаться на кастинг "Украина имеет талант".

Необычайный дар: нардеп от Слуги народа умеет определять тех, кто переболел коронавирусом, по запаху подмышек - фото 2

Напомним, что кроме политики Жан Беленюк является борцом греко-римского стиля в весовой категории до 85 килограммов. Мужчина — многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион и серебряный призер Европейских игр.

Ранее сообщалось, что народный депутат из партии "Слуга народа" Михаил Крячко приобрел квартиру за 1,42 миллиона гривен. При этом рыночная стоимость такой квартиры составляет не менее 5 миллионов гривен. Квартира расположена в элитном комплексе "Комфорт Таун" в городе Киев. Площадь квартиры около 100 квадратных метров. Жилой комплекс, в котором была приобретена недвижимость, славится продуманной инфраструктурой, зеленой территорией и местами для развлечений и занятий спортом. Детали покупки смотрите на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали, что народный депутат Александр Дубинский, которого недавно со скандалом исключили из фракции "Слуга народа", сообщает, что парламентариям монобольшинства якобы предлагают неплохие "премии". Как пишет Дубинский в своем Telegram-канале, это попытка собрать голоса для Юрия Витренко — кандидата на пост министра энергетики Украины. Детали скандального заявления читайте в нашем материале.



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Источник: https://www.facebook.com/zhanbeleniuk
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