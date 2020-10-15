Не хлебом единым: реакция соцсетей на обед Зеленского и Ермака с военными

14 октября, в День защитника Украины, Президент Владимир Зеленский совместно с главой Офиса Президента Андреем Ермаком совершил рабочую поездку по Донецкой области. В ее рамках глава государства вручил военным награды, прошелся по позициям, а также пообедал в кругу военнослужащих Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Зеленского разместила на сайте Верховнокомандующего не самые удачные фотографии з этого мероприятия. Вскоре украинцы, обладающие острым чувством юмора, отреагировали серией фотожаб на это событие. "ГОРДОН" собрал самые оригинальные.

Фото: president.gov.ua

Так, некоторые пользователи упрекают мать Зеленского в том, что он не знает элементарных правил поведения за столом, другие — сравнивают политиков с героями известных советских мультфильмов, при чем роли раздают исходя из роста, кто-то сравнивает обед с картиной "Тайная вечеря" Деонардо да Винчи.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сети продолжают смеяться над заявлением Президента об опросе на выборах.

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