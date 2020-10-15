"Чей Крым? Кто я? Я же не лох?": сети продолжают смеяться над заявлением Президента о опросе на выборах

Многие мемы возникли в соцсетях как только Владимир Зеленский анонсировал опрос в день местных выборов. Об этом пишет УНН.

Фото: соцсети

"Я хочу задать тебе пять важных вопросов", — обратился Президент к украинцам.

И эта фраза стала вирусной основой для юмористических сообщений.



Пока вопросы были неизвестны, пользователи Facebook и Instagram начали делиться предположениями относительно тематики опроса и активно создавать мемы. Самые популярные из них: Чей Крым? Кто я? Как правильно взОнит или звонИт? Я же не лох?

А в соцсети в Instagram появился целый флешмоб, где пользователи создают диалог, частью которого является высказывание Президента. Например: "Заказчик задал непонятное тз, а я ему: я хочу задать тебе пять важных вопросов".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Президент Украины уверен, что сможет договориться с Владимиром Путиным и вернуть оккупированные территории.





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