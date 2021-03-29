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«Настоящий Шрек»: девушка позеленела от просроченного крема (ВИДЕО)

Лицо и руки девушки покрылись пятнами

сегодня, 17:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Если вы думаете, что от использования просроченных косметических средств ничего не будет, то блогер из Британии готова с вами поспорить. Девушка случайно нанесла на кожу крем-автозагар, не обратив внимания на его срок годности и сильно об этом пожалела.

«Настоящий Шрек»: девушка позеленела от просроченного крема (ВИДЕО)

Британка позеленела из-за просроченного крема / Fotolia / Rido

Девушка, зарегистрированная в сети TikTok под ником saskiahehe, опубликовала короткое видео, показав своим подписчикам, что бывает, если намазать кожу просроченным кремом-автозагаром. Лицо и руки британки покрылись пятнами и позеленели. По словам девушки, теперь она похожа на главного героя мультфильма "Шрек".

К слову, видеоролик блогера посмотрели уже 125 тысяч человек, пользователи сети пошутили над девушкой и порекомендовали впредь всегда смотреть срок годности любых продуктов, в том числе и косметических средств: "После открытия автозагар может сохраняться всего 10 месяцев", "Если оставить крем на долгое время открытым, тогда он начнет окисляться и приобретет зеленый оттенок", "Принцесса Фиона в лучшем виде", "Это очень смешно", "Похожа на ведьму из страны Оз", — написали пользователи сети. 

Судя по следующим публикациям, британке удалось избавиться от неудачного загара и привести свою кожу в порядок.

@saskiahehe

someone help me ##faketan ##british ##foryoupage ##fyp

♬ original sound — kc x

Напомним, что 39-летняя жительница небольшого городка Данстейбла (Великобритания) Мелани Ллевелин не мыла волосы на протяжение трех лет. Женщина рассказала, почему решилась на такой эксперимент и как поддерживала внешний вид волос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в составе просроченных косметических средств ученые нашли возбудителей разных инфекций, среди которых менингит и бактериальный вагинит.


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