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Мужчина прокопал тоннель от своего дома в спальню любовницы

Влюбленные встречались ночью в тайне от всех

сегодня, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

На что только не пойдешь ради экстрима и чувств. Иногда из-за любви прибегают к совершенно безумным поступкам. Так сделал и мексиканец, который хотел тайно встретиться с любовницей. Такую информацию предоставило интернет-издание Daily Mail.

Мужчина прокопал тоннель от своего дома в спальню любовницы

Мужчина попадал в любовницы через подземный ход

Каменщик по профессии, мужчина проложил подземный ход от своего дома до жилья женщины, которую любил. Так человек и девушка тайно встречались иногда.

Строитель Альберто не пожалел своего времени и сил, чтобы вырыть этот подземный ход к любовнице Памеле, проживающей в муниципалитете Вилья-дель-Прадо.

Тайные встречи проходили ночью, тогда, когда официальная жена Альберто спала. В тот же момент муж Памелы шел на работу ночным охранником.

Впоследствии измена была раскрытой. Муж Памелы пришел раньше обычного времени и увидел любовников. Разъяренный мужчина начал искать Альберто. Он все же увидел любовника под диваном, где находился проход в тоннель.

Джордж решил спуститься и пройтись по туннелю. Пройдя тайный ход, он добрался до дома Альберто.

Любовник умолял, чтобы муж Памелы не рассказывал об измене его жене. Джордж отказался покрывать строителя. В результате двое мужчин подрались. Патрульные, которые приехали на вызов, их еле остановили.

Напоминаем, что жена Виктора Павлика рассказала о том, что стало с ее чувствами к мужу за текущий год. Оказывается, что 2020-й показал, что женщина любит своего мужа не за звание или количество денег.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, почему 19-летняя американская звезда Билли Айлиш потеряла 100 000 подписчиков в социальной сети Instagram.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9096357/Married-bricklayer-built-underground-tunnel-Mexico-linked-lovers-home.html
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