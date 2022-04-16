"Москва-ква-ква": сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО)

Ракетный крейсер "Москва", которому указали правильный путь украинские пограничники о. Змеиного еще в первый день войны, теперь находится на дне Черного моря. И такая новость не могла пройти бесследно. Сеть взорвали меткие фотожабы и мемы на тему ликвидации флагмана флота России.

Крейсер "Москва" утонул (фото: Борис Гром)

Украинцы очень верят, что следом за одной "Москвой" скоро сгорит и вторая.





Не устают пользователи сети смеяться над тем, что "русский корабль" наконец-то добрался до пункта назначения, в которое его послали украинские пограничники.













Появились и другие шутки о том, что крейсеру провели модернизацию и теперь он хорошо чувствует себя на морском дне.

















Министерство обороны России отметило, что крейсер "Москва" потонул из-за шторма, и украинцы согласились, добавив, что его устроил "Нептун" (именно так называется ракетный комплекс, с которого Украина подбила флагман Черноморского флота РФ).









Напомним, что украинские моряки выбрали время для атаки по "Москве" во время шторма, они ослепили РЛС корабля из беспилотника и нанесли два ракетных удара. Российский крейсер, стоимостью 750 млн долларов с командой и штабом в 510 человек, был единственным в Черном море, оснащенный средствами ПВО большого радиуса действия. И такие потери морское государство России не терпело со времен Второй мировой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Минобороны РФ официально признали смерть капитана 1 ранга Куприна Антона Валериевича, который был командиром крейсера "Москва".

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