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"Москва-ква-ква": сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО)

Российский крейсер "Москва", который был подбитый Украиной, затонул в Черном море: сеть взорвалась меткими фотожабами

сегодня, 18:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ракетный крейсер "Москва", которому указали правильный путь украинские пограничники о. Змеиного еще в первый день войны, теперь находится на дне Черного моря. И такая новость не могла пройти бесследно. Сеть взорвали меткие фотожабы и мемы на тему ликвидации флагмана флота России.

"Москва-ква-ква": сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО)

Крейсер "Москва" утонул (фото: Борис Гром)

Украинцы очень верят, что следом за одной "Москвой" скоро сгорит и вторая.

”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 2

Не устают пользователи сети смеяться над тем, что "русский корабль" наконец-то добрался до пункта назначения, в которое его послали украинские пограничники.

”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 3


”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 4


”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 5

Появились и другие шутки о том, что крейсеру провели модернизацию и теперь он хорошо чувствует себя на морском дне.

”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 6


”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 7


”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 8


”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 9

Министерство обороны России отметило, что крейсер "Москва" потонул из-за шторма, и украинцы согласились, добавив, что его устроил "Нептун" (именно так называется ракетный комплекс, с которого Украина подбила флагман Черноморского флота РФ).

”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 10


”Москва-ква-ква”: сеть взорвали мемы об утонувшем крейсере РФ (ФОТО) - фото 11

Напомним, что украинские моряки выбрали время для атаки по "Москве" во время шторма, они ослепили РЛС корабля из беспилотника и нанесли два ракетных удара. Российский крейсер, стоимостью 750 млн долларов с командой и штабом в 510 человек, был единственным в Черном море, оснащенный средствами ПВО большого радиуса действия. И такие потери морское государство России не терпело со времен Второй мировой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Минобороны РФ официально признали смерть капитана 1 ранга Куприна Антона Валериевича, который был командиром крейсера "Москва".

Читай также, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие важные задачи выполнял затопленный крейсер "Москва". 


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