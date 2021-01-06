Милых панд "поймали" на поцелуе (Видео)

В сеть интернет попало видео с забавным поцелуем панд. Животные будто застеснялись и решили быстро и незаметно проявить свои чувства. Впрочем, скрыть нежности им не удалось, ведь за зверюшками следила скрытая камера.

Видео поцелуя забавных панд. Фото: hyser.com.ua

Состоялся поцелуй на территории Китая. Там в парке дикой природы на северо-западе страны проживает более сотни черно-белых мишек. Исследователи не вмешиваются в жизнь животных, однако пристально за ними наблюдают через установленные скрытые камеры.

Ученые сообщили, что зафиксированный поцелуй — это знак проявления симпатии одной панды к другой. Действие произошло максимально быстро, будто панды стесняются и смущаются от своих чувств.

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