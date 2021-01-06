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Милых панд "поймали" на поцелуе (Видео)

Поцелуй панд свидетельствует об их симпатии

сегодня, 21:40
Автор:

Кириєнко Анна

В сеть интернет попало видео с забавным поцелуем панд. Животные будто застеснялись и решили быстро и незаметно проявить свои чувства. Впрочем, скрыть нежности им не удалось, ведь за зверюшками следила скрытая камера.

Видео поцелуя забавных панд. Фото: hyser.com.ua

Состоялся поцелуй на территории Китая. Там в парке дикой природы на северо-западе страны проживает более сотни черно-белых мишек. Исследователи не вмешиваются в жизнь животных, однако пристально за ними наблюдают через установленные скрытые камеры.

Ученые сообщили, что зафиксированный поцелуй — это знак проявления симпатии одной панды к другой. Действие произошло максимально быстро, будто панды стесняются и смущаются от своих чувств.

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Источник: https://1plus1.video/tsn-19-30/2021/tsn-za-20210105-u-kitajskomu-parku-dikoyi-prirodi-zafilmuvali-pocilunok-gigantskih-pand
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