Милые и жутковатые - 15 забавных фото сфинксов

Когда мы думаем о кошках, на ум приходит образ пушистого существа с длинными усами, лохматым хвостом и мягкими подушечками на лапках. Но соответствуют данному описанию не все породы кошек. Например, сфинксы отнюдь не обладают лохматостью, напоминая своим образом инопланетное существо, но отнюдь не особу из семейства кошачьих. Об этих интересных животных и пойдёт речь в посте от fishki.net.

На самом деле более ласкового существа и не найти. Сфинксы очень сообразительны, добры, привязаны к хозяину, а порой даже немного навязчивы. Именно поэтому хозяева животных боготворят сфинксов, и при каждом удобном случае публикуют их в интернете. И снимки получаются иногда милейшие, а временами и жутковатые.

Сфинксы только на вид полностью лишены шерсти, на самом деле их кожный покров покрыт пухом, по мягкости сравнимым с кожей младенца. Еще один факт: котята появляются на свет с шерстью, но на десятый день она выкатывается.

Из-за отсутствия согревающего покрова сфинксы ищут место потеплее, а зимой предпочитают спать с хозяевами. По этой же причине коты не воспринимают солнечных лучей. Долговременное пребывание на солнце чревато ожогами, которые животное переносит очень болезненно, а потом облазит.

Большое преимущество сфинксов в том, что их шерсть — гипоаллергенная. Поэтому они не стеснят аллергиков, поселяясь в семье. Плюс ко всему они надёжные друзья, так как их характер не отличается злобностью.

Ранее "Комментарии" писали о кошках, не имеющих ни малейшего понятия о личном пространстве.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!