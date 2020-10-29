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Главная Новости Общество юмор Кошки, не имеющие ни малейшего понятия о личном пространстве - 17 курьезных фотографий мурлык
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Кошки, не имеющие ни малейшего понятия о личном пространстве - 17 курьезных фотографий мурлык

Милота этих фотографий просто зашкаливает

сегодня, 00:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Кошка – это животное, которое гуляет само по себе. Он сама определяет свое пространство и ареал обитания. И как все представители семейства кошачьих, будет активно отстаивать свою территорию при появлении на ней чужака. Но все, что касается личного пространства его хозяина, кошка в расчет не берет. А зачем, если хозяин является собственностью кошки? Хвостатые не имеют ни малейшего понятия о том, что не мешало бы спросить разрешения перед тем, как разместиться на лице, либо в прямом смысле этого слова сесть на голову. Кошки без какого-либо стеснения могут наблюдать за таким интимным занятием хозяина, как принятие душа или ванны. И вы навряд ли сможете отучить их, ведь всяческие укоры и выговоры мурлыки пропускают мимо ушей. Так что если вы еще только планируете "стать собственностью кота" посмотрите эту подборку фотографий от развлекательного портала "Популярное.нет", и подумайте, а надо ли оно вам.

Кошки, не имеющие ни малейшего понятия о личном пространстве - 17 курьезных фотографий мурлык

Ранее "Комментарии" писали о том, что мужчина научил сорок собирать пробки от бутылок.




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