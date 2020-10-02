Месячный детеныш панды: эти фото и видео умилят любого

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Таисия Ерохина
Смитсоновский
национальный зоопарк, США, и биологический институт охраны природы показали
видео, на котором маленький месячный детеныш панды проходит первый ветеринарный
осмотр. Ролик с каждым днем набирает просмотров, пишет
BoredPanda.
Фото: nationalzoo.si.edu
Так, животное
родилось 21 августа у гигантской 22-летней панды по имени Мэй Сян. Ветеринары
говорят, что малыш крепкий и здоровый, и скоро будет похож на привычную всем
нам пухленькую панду.
Отметим, что
панда была искусственно оплодотворена.
"Мэй Сян
исполнилось 22 года 22 июля. Она самая старая гигантская панда в Соединенных
Штатах и вторая по возрасту в мире панда, которая когда-либо рожала", —
говорится на официальном сайте зоопарка.
Детеныш панды
достигает уже более 1,2 кг, а его рост – более 35 см. В настоящее время
маленький панденыш употребляет
только молоко мамы. Позже ему начнут давать бамбук и другую
твердую пищу.
Добавим, что работники зоопарка до сих пор не знают, это мальчик или девочка – специалисты еще проводят анализ ДНК.
Ранее мы писали,
как люди поделились в Сети самыми нелепыми фото
своих собак.
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