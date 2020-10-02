Месячный детеныш панды: эти фото и видео умилят любого

Смитсоновский национальный зоопарк, США, и биологический институт охраны природы показали видео, на котором маленький месячный детеныш панды проходит первый ветеринарный осмотр. Ролик с каждым днем набирает просмотров, пишет BoredPanda.

Фото: nationalzoo.si.edu

Так, животное родилось 21 августа у гигантской 22-летней панды по имени Мэй Сян. Ветеринары говорят, что малыш крепкий и здоровый, и скоро будет похож на привычную всем нам пухленькую панду.

Отметим, что панда была искусственно оплодотворена.

"Мэй Сян исполнилось 22 года 22 июля. Она самая старая гигантская панда в Соединенных Штатах и ​​вторая по возрасту в мире панда, которая когда-либо рожала", — говорится на официальном сайте зоопарка.

Детеныш панды достигает уже более 1,2 кг, а его рост – более 35 см. В настоящее время маленький панденыш употребляет только молоко мамы. Позже ему начнут давать бамбук и другую твердую пищу.

Добавим, что работники зоопарка до сих пор не знают, это мальчик или девочка – специалисты еще проводят анализ ДНК.

Ранее мы писали, как люди поделились в Сети самыми нелепыми фото своих собак.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!