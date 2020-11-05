Мечта, а не работа: китаец зарабатывает деньги весьма необычным способом

Житель одного китайского города решил, что зарабатывать деньги обычным путем – это слишком скучно. Поэтому мужчина захотел найти для себя более креативный способ, и он таки его нашел.

Китаец зарабатывает деньги весьма необычным способом. Фото: unsplash

Ло Цинцзюнь получает деньги за то, что корчит различные гримасы. Да, оказывается, что в современном мире возможно даже такое. Суть его работы заключается в том, чтобы пугать детей "страшным" выражением лица, преподнося им жизненно важный урок.

Так, у Ло есть свои клиенты, которые заказывают у него ролик, чтобы заставить своих детей слушаться, когда те посмотрят на злого дядю. Стоит отметить, что первым таким клиентом Ло был близкий друг, который и начал рекомендовать его своим знакомым.

"Я помню, как моя мама говорила мне, что за мной придет Бабайка, если я не буду слушаться родителей. Когда я вырос, то понял, что процесс воспитания станет более эффективным, если у этого монстра будет лицо", — рассказал создатель смелой идеи.

К своей работе китаец подходит со всей ответственностью: для каждого ребенка записывает новое видео, обращаясь к нему по имени. Он говорит малышу, что если тот перестанет слушаться, то "страшный" дядя придет к нему в гости.

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