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Мечта, а не работа: китаец зарабатывает деньги весьма необычным способом

Он получает деньги за то, что корчит злые гримасы

сегодня, 20:03
Автор:

Любовь Блажко

Житель одного китайского города решил, что зарабатывать деньги обычным путем – это слишком скучно. Поэтому мужчина захотел найти для себя более креативный способ, и он таки его нашел. 

Мечта, а не работа: китаец зарабатывает деньги весьма необычным способом

Китаец зарабатывает деньги весьма необычным способом. Фото: unsplash

Ло Цинцзюнь получает деньги за то, что корчит различные гримасы. Да, оказывается, что в современном мире возможно даже такое. Суть его работы заключается в том, чтобы пугать детей "страшным" выражением лица, преподнося им жизненно важный урок. 

Так, у Ло есть свои клиенты, которые заказывают у него ролик, чтобы заставить своих детей слушаться, когда те посмотрят на злого дядю. Стоит отметить, что первым таким клиентом Ло был близкий друг, который и начал рекомендовать его своим знакомым.

"Я помню, как моя мама говорила мне, что за мной придет Бабайка, если я не буду слушаться родителей. Когда я вырос, то понял, что процесс воспитания станет более эффективным, если у этого монстра будет лицо", — рассказал создатель смелой идеи.

К своей работе китаец подходит со всей ответственностью: для каждого ребенка записывает новое видео, обращаясь к нему по имени. Он говорит малышу, что если тот перестанет слушаться, то "страшный" дядя придет к нему в гости. 

Напомним, норвежская компания ищет сотрудника с хорошим чувством юмора. Норвежская компания Opera Software разыскивает сотрудника, в обязанности которого будет входить поиск различных мемов и смешных картинок на просторах интернета. За две недели такой работы работодатель готов заплатить 8 тысяч евро. 


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Источник: https://medialeaks.ru/0511flw-str-zloj-dobryak/
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