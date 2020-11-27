Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото

У каждого из нас бывают удачные дни, но бывают и полностью им противоположные. Иногда какая-то неприятность случается с человеком, когда он этого совсем не ждет, но деваться уже некуда.

Подборка забавных фото. Фото: unsplash

Если вы уверены, что сегодняшний день точно нельзя назвать удачным, то предлагаем вашему вниманию несколько забавных фото. Посмотрев их, вы сможете убедиться, что все не так уж и плохо.

Так, есть в этом рейтинге "счастливчик", который забыл закрыть банку с краской, когда поставил ее в свой багажник. Представляете, что увидел мужчина, когда хотел отнести краску в гараж? А есть парень, который забыл маску дома, но все же решил проверить свои карманы. К его удивлению, он там что-то нашел – это был носок.

А следующий участник нашей подборки просто превзошел остальных: он открыл холодильник, чтобы что-то перекусить, но дверца отвалилась. Или молодожены, которые поехали в Париж в свадебное путешествие. Они поднялись на Эйфелеву башню, но вокруг был сплошной туман, так что прекрасного вида им увидеть так и не удалось.

Посмотрите подборку до конца, ведь она точно поднимет ваше настроение.

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