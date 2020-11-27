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Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото

Тот случай, когда все пошло не по плану

сегодня, 19:10
Автор:

Любовь Блажко

У каждого из нас бывают удачные дни, но бывают и полностью им противоположные. Иногда какая-то неприятность случается с человеком, когда он этого совсем не ждет, но деваться уже некуда. 

Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото

Подборка забавных фото. Фото: unsplash

Если вы уверены, что сегодняшний день точно нельзя назвать удачным, то предлагаем вашему вниманию несколько забавных фото. Посмотрев их, вы сможете убедиться, что все не так уж и плохо.

Так, есть в этом рейтинге "счастливчик", который забыл закрыть банку с краской, когда поставил ее в свой багажник. Представляете, что увидел мужчина, когда хотел отнести краску в гараж? А есть парень, который забыл маску дома, но все же решил проверить свои карманы. К его удивлению, он там что-то нашел – это был носок. 

А следующий участник нашей подборки просто превзошел остальных: он открыл холодильник, чтобы что-то перекусить, но дверца отвалилась. Или молодожены, которые поехали в Париж в свадебное путешествие. Они поднялись на Эйфелеву башню, но вокруг был сплошной туман, так что прекрасного вида им увидеть так и не удалось. 

Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 2
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 3
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 4
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 5
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 6
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 7
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 8
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 9
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 10
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 11
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 12
Люди, у которых день прошел в 100 раз хуже, чем у вас: смешные фото - фото 13

Посмотрите подборку до конца, ведь она точно поднимет ваше настроение. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если бы герои классических картин жили в наше время. 


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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/lifestyle/fun/13-lyudey-u-kotoryh-den-proshel-v-100-raz-huzhe-chem-u-vas-foto-1491685.html
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