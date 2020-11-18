Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото

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Любовь Блажко
Украинский художник Алексей Кондаков, который живет в Киеве, придумал весьма неординарную идею. Ее суть заключается в том, чтобы "вставить" портреты из классических картин в сцены унылой и скучной жизни современных людей. Так, можно увидеть, как красавицы эпохи Возрождения ездят в метро, ходят на рынки, спят в плацкарте, ходят на перекуры, гуляют в баре, хозяйничают на кухне или в прачечной, и делают много обычных и привычных для нас вещей. Итак, давайте скорее познакомимся с этой забавной подборкой, где прошлое встречается с современностью.
Если бы герои классических картин жили в наше время. Фото: segodnya
В плацкарте
Пойду-ка на рынок за продуктами
По-моему, пора на перекур
Вечер пятницы можно провести в баре
А это утро после вчерашнего бара
Понедельник — день тяжелый
Хлопоты на кухне
Очередная поездка в метро
В прачечной
На работе
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