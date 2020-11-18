Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото

Украинский художник Алексей Кондаков, который живет в Киеве, придумал весьма неординарную идею. Ее суть заключается в том, чтобы "вставить" портреты из классических картин в сцены унылой и скучной жизни современных людей. Так, можно увидеть, как красавицы эпохи Возрождения ездят в метро, ходят на рынки, спят в плацкарте, ходят на перекуры, гуляют в баре, хозяйничают на кухне или в прачечной, и делают много обычных и привычных для нас вещей. Итак, давайте скорее познакомимся с этой забавной подборкой, где прошлое встречается с современностью.

Если бы герои классических картин жили в наше время. Фото: segodnya

"Я подумал, что персонажи на этих картинах хотят хорошо провести время, как и мы", – поделился автор креативной идеи Алексей Кондаков.

В плацкарте

Пойду-ка на рынок за продуктами

По-моему, пора на перекур

Вечер пятницы можно провести в баре

А это утро после вчерашнего бара

Понедельник — день тяжелый





Хлопоты на кухне

Очередная поездка в метро

В прачечной





На работе

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