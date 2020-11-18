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Главная Новости Общество искусство и культура Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото
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Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото

Художник «вставляет» портреты из классических картин в сцены современной жизни

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Украинский художник Алексей Кондаков, который живет в Киеве, придумал весьма неординарную идею. Ее суть заключается в том, чтобы "вставить" портреты из классических картин в сцены унылой и скучной жизни современных людей. Так, можно увидеть, как красавицы эпохи Возрождения ездят в метро, ходят на рынки, спят в плацкарте, ходят на перекуры, гуляют в баре, хозяйничают на кухне или в прачечной, и делают много обычных и привычных для нас вещей. Итак, давайте скорее познакомимся с этой забавной подборкой, где прошлое встречается с современностью. 

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото

Если бы герои классических картин жили в наше время. Фото: segodnya

"Я подумал, что персонажи на этих картинах хотят хорошо провести время, как и мы", – поделился автор креативной идеи Алексей Кондаков. 

В плацкарте

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 2

Пойду-ка на рынок за продуктами

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 3

По-моему, пора на перекур

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 4

Вечер пятницы можно провести в баре

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 5

А это утро после вчерашнего бара

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 6

Понедельник — день тяжелый 

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 7

Хлопоты на кухне

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 8

Очередная поездка в метро

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 9

В прачечной

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 10

На работе

Если бы герои классических картин жили в наше время: смешные фото - фото 11

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Источник: https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/fun/esli-by-geroi-klassicheskih-kartin-zhili-v-ukraine-segodnya-zabavnye-foto-1489523.html
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