Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora

Социальная сеть Agora опубликовала результаты конкурса потрясающих фотографий дикой природы со всей нашей планеты. Свирепые львы, детеныши обезьян и стадо слонов — всех их вы сможете увидеть ниже в этой подборке.

Лучшие снимки дикой природы. Фото: popmech.ru

Стоит отметить, что участие в данном конкурсе приняло 14 000 человек. А победителем стал фотохудожник Мартин Ринтинг из Индонезии, который заслуженно получил главный приз – 1000 долларов. Ему удалось словить действительно невероятный кадр: игуану, которая уютно притаилась среди подсолнухов.





А вот Мэнни Либродо вошел в пятерку лучших с уникальной фотографией семейства слонов. Она сделана в знаменитой таиландской деревне Бан та Кланг. Автор этой работы хотел передать зрителям элегантность этих больших животных.





На следующем снимке, который тоже признали лучшим, запечатлен львиная стая. Автор сделал снимок, когда отправился на сафари в Намибию. Он рассказал, это был один из самых больших прайдов, который он увидел собственными глазами — в нем было около 30 животных, включая малышей.





Подобные фотоконкурсы регулярно проводятся в социальной сети. Редкие снимки дикой природы пользуются большим спросом среди фотографов-любителей, которые делятся своими работамы в Agora.

Ранее "Комментарии" писали, как на самом деле создают шедевральные снимки.

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