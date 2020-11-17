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Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora

Социальная сеть Agora подвела итоги конкурса самых невероятных снимков животных со всего земного шара

сегодня, 18:49
Автор:

Любовь Блажко

Социальная сеть Agora опубликовала результаты конкурса потрясающих фотографий дикой природы со всей нашей планеты. Свирепые львы, детеныши обезьян и стадо слонов — всех их вы сможете увидеть ниже в этой подборке. 

Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora

Лучшие снимки дикой природы. Фото: popmech.ru

Стоит отметить, что участие в данном конкурсе приняло 14 000 человек. А победителем стал фотохудожник Мартин Ринтинг из Индонезии, который заслуженно получил главный приз – 1000 долларов. Ему удалось словить действительно невероятный кадр: игуану, которая уютно притаилась среди подсолнухов.

Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora - фото 2

А вот Мэнни Либродо вошел в пятерку лучших с уникальной фотографией семейства слонов. Она сделана в знаменитой таиландской деревне Бан та Кланг. Автор этой работы хотел передать зрителям элегантность этих больших животных.

Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora - фото 3

На следующем снимке, который тоже признали лучшим, запечатлен львиная стая. Автор сделал снимок, когда отправился на сафари в Намибию. Он рассказал, это был один из самых больших прайдов, который он увидел собственными глазами — в нем было около 30 животных, включая малышей.

Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora - фото 4

Подобные фотоконкурсы регулярно проводятся в социальной сети. Редкие снимки дикой природы пользуются большим спросом среди фотографов-любителей, которые делятся своими работамы в Agora. 

Лучшие снимки дикой природы от социальной сети Agora - фото 5

Ранее "Комментарии" писали, как на самом деле создают шедевральные снимки. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/643573-luchshie-snimki-fotokonkursa-socialnoy-seti-agora/
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