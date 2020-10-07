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14 млн за два дня: YouTube взорвала пародия на дебаты Трампа и Байдена от известных актеров (видео)

В политических соперников перевоплотились голливудские звезды Алек Болдуин и Джим Керри

сегодня, 10:25
Автор:

Елена Волкова

14 млн за два дня: YouTube взорвала пародия на дебаты Трампа и Байдена от известных актеров (видео)

На канале Saturday Night Live появилась пародия на дебаты президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые 3 ноября сразятся за кресло главы Соединенных Штатов Америки. В политических соперников перевоплотились голливудские звезды Алек Болдуин и Джим Керри, чья игра просто покорила телезрителей со всего мира: всего за два дня видео набрало более 14 миллионов просмотров в YouTube.

В забавной пародии Болдуин сыграл Трампа, а Керри — Байдена. Последний первым делом измеряет рулеткой расстояние между своей трибуной и трибуной Трампа, который заразился коронавирусом. По сценарию, во время скетч-дебатов ведущий Крис Уоллес представляет оппонентов, а затем задает первый вопрос Трампу, который заявил, что вместо двух минут будет говорить десять. После этого Уоллес передаёт слово Джо Байдену, но тот не может ничего сказать по теме из-за того, что Трамп его всё время перебивает. В итоге выступление актеров продолжает собирать миллионы просмотров, а пользователи хвалят “Трампа” и “Байдена” за безупречную игру. 

Напомним, врач Белого дома Шон Конли заявил, что состояние Трампа улучшается. Он также отметил, что болезнь протекает так же, как и любое другое заболевание. Еще один доктор Брайан Гарибальди, который входит в медицинскую команду президента, сообщил, что команда врачей надеется на то, что состояние Трампа позволит выписать его домой.


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