Кошки - это жидкости, и этому есть доказательства

А вы знаете, что в 2017 году Шнобелевскую премию по физике получил французский учёный Марк Антуан Фардин, который доказал, что кошки – они как вода, имеют несколько физических состояний? Да-да, вы не ослышались! В его научной работе "О реологии кошек" идет речь о том, что мурлыки могут считаться и твёрдым телом, и жидкостью, благодаря данной им способности принимать форму емкости, в которой они размещаются. Если у вас есть такой усатый домашний любимец, вы однозначно не один раз наблюдали этот феномен. Кошки не преминут залезть в любую кастрюлю, ящик, миску, даже несмотря на маленькие размеры таковых! Ниже представлены фотографии животных от портала "Новости-N", которые доказывают без всяких научных теорем, аксиом опытов и научных изысканий то, что эти милые животные способны принимать как минимум два физических состояния тел из трех возможных. В пар он пока не превращаются, хотя… Кошки, они такие!





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые нашли новый способ общения с кошками. Нужно правильно улыбаться.

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