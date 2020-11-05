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Главная Новости Общество юмор Когда удача не на твоей стороне: парень сделал девушке предложение, но что-то пошло не так
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Когда удача не на твоей стороне: парень сделал девушке предложение, но что-то пошло не так

Слишком уж много у девушки появилось вопросов к любимому

сегодня, 18:29
Автор:

Любовь Блажко

Главной героиней этой истории оказалась американка по имени Кортни Николь, которая давно мечтала встретить свою вторую половинку и выйти замуж, но в последний момент что-то пошло не так.

Когда удача не на твоей стороне: парень сделал девушке предложение, но что-то пошло не так

Парень сделал девушке предложение, но что-то пошло не так. Фото: unsplash

Парень решил сделать предложение своей любимой, когда лежал в кровати в одних трусах. Но та не разделила с ним столь романтического момента, сказав, что к такому важному событию следовало бы подготовиться гораздо лучше. 

"Я была в шоке. Я посмотрела ему в глаза и спросила: "Ты издеваешься? Это то, как, по-твоему, должно делаться предложение?", — спросила Кортни.

Но это было не единственным разочарованием: кольцо, которое будущий жених ей вручил, не только не понравилось девушке, но даже не подошло по размеру.

Тем не менее, Кортни не сдалась, а решила спокойно поговорить со своим бойфрендом о том, что произошло. И в их разговоре выяснилась еще одна неприятная деталь: он не покупал кольцо, а нашел его в благотворительном фонде, в котором работал. 

Пользователей в интернете больше всего удивил тот факт, что девушка рассталась с горе-женихом только через полгода после этой ситуации. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, женщина 10 раз выходила замуж и каждый раз совершала одну и ту же ошибку. В эфире ток-шоу Dr Phil предпринимательница из Америки честно рассказала о всех отношениях с мужчинами, которые были в ее жизни. Кэсси поделилась, что десять раз была замужем, но всегда брак заканчивался разводом. Она не могла понять, почему так происходило, ведь всегда выходила замуж по любви и никогда не шла под венец из-за денег. 


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Источник: https://medialeaks.ru/0511lfc-str-ring-thief/
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