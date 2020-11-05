Когда удача не на твоей стороне: парень сделал девушке предложение, но что-то пошло не так

Язык
BTC/USD
15029.91
ETH/USD
409.06
LTC/USD
58.09
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Главной героиней этой истории оказалась американка по имени Кортни Николь, которая давно мечтала встретить свою вторую половинку и выйти замуж, но в последний момент что-то пошло не так.
Парень сделал девушке предложение, но что-то пошло не так. Фото: unsplash
Парень решил сделать предложение своей любимой, когда лежал в кровати в одних трусах. Но та не разделила с ним столь романтического момента, сказав, что к такому важному событию следовало бы подготовиться гораздо лучше.
Но это было не единственным разочарованием: кольцо, которое будущий жених ей вручил, не только не понравилось девушке, но даже не подошло по размеру.
Тем не менее, Кортни не сдалась, а решила спокойно поговорить со своим бойфрендом о том, что произошло. И в их разговоре выяснилась еще одна неприятная деталь: он не покупал кольцо, а нашел его в благотворительном фонде, в котором работал.
Пользователей в интернете больше всего удивил тот факт, что девушка рассталась с горе-женихом только через полгода после этой ситуации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости