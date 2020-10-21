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Главная Новости Общество юмор Когда стирка пошла не по плану: 10 курьезных фото
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Когда стирка пошла не по плану: 10 курьезных фото

От стиральной машины такой подставы точно не ждешь

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Казалось бы, что может быть проще, чем заправить стиральную машину, дождаться окончания стирки и развесить одежду. Но даже такое повседневное занятие, иногда может пойти не по плану и привести к неожиданным последствиям. Издание Shnyagi поделилось курьезной подборкой фотографий.

Когда стирка пошла не по плану: 10 курьезных фото

Муж закинул в стиральную машину футболку с изображением дочери, мама, увидев, чуть не получила инфаркт


Вот к чему привело стирание перьевой подушки в стиральной машинке. Так, что не всегда можно верить тому, что написано на этикетке


Этот кошелек был случайно забыть в кармане брюк, после стирки на нем появилась вот такая милая собачка!


А это, пожалуй, случалось с каждым…


Да, теперь эти носочки можно надеть разве что на большой палец


Ой, не все кроссовки проходят испытание стиральной машинкой


Дочка так спрятала конфеты от братьев, что даже мама не смогла найти…до этого момента


Вот, что бывает, если в кармане брюк забыть перчатки


А вот это настоящая неприятность


Барабан закрутил белье так, что вся стирка аккуратно запуталась внутри пододеяльника


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фотографии стоит посмотреть каждому. 


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