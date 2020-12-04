Итальянский Форест Гамп: человек прошел 450 километров, чтобы успокоиться после ссоры с женой

Иногда родные люди доводят до чертиков и заставляют делать безумные поступки. Так произошло и с жителем итальянского городка Комо. Он поспорил с женой и решил пройтись, чтобы немного успокоить нервы. Но домой мужчина так и не вернулся. Его супруга испугалась и подала заявление о пропаже.

Итальянец прошел 450 километров, чтобы остыть после семейной ссоры. Фото: nastroy.net

Спустя неделю итальянец нашелся. С ним все было хорошо. 48-летнего итальянца задержали в приморском городке Фано за 450 километров от дома за нарушение комендантского часа.

Мужчина рассказал, что не осознавал пройденное расстояние. Он был на эмоциях от пережитой ссоры, поэтому просто шел без остановки.

Все это время он странствовал пешком. Питался человек только съедобными пожертвованиями от прохожих.

Беглеца сразу же отвезли в гостиницу, накормили, приютили и сообщили жене, что муж нашелся. На следующий день женщина отправилась в Фано, чтобы забрать мужа, оплатить отель, в котором он находился, и уплатить штраф за нарушение карантина в размере четыреста евро.

За такой случай беглеца уже успели назвать "итальянским Форестом Гампом". Он уже успел стать героем обсуждений в социальных сетях.

Напомним, что Италия закупит инновационные поезда с питанием от топливных элементов для пассажирских перевозок. Водородные двигатели в новых поездах не производят выбросов во время работы, а это значит, что они оказывают меньшее влияние на качество воздуха, чем их дизельные аналоги.

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