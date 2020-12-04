kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19109.18

ETH/USD

594.45

LTC/USD

85.32

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество юмор Итальянский Форест Гамп: человек прошел 450 километров, чтобы успокоиться после ссоры с женой
commentss НОВОСТИ Все новости

Итальянский Форест Гамп: человек прошел 450 километров, чтобы успокоиться после ссоры с женой

Путешественника остановили спустя неделю за нарушение комендантского часа

сегодня, 16:15
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда родные люди доводят до чертиков и заставляют делать безумные поступки. Так произошло и с жителем итальянского городка Комо. Он поспорил с женой и решил пройтись, чтобы немного успокоить нервы. Но домой мужчина так и не вернулся. Его супруга испугалась и подала заявление о пропаже.

Итальянский Форест Гамп: человек прошел 450 километров, чтобы успокоиться после ссоры с женой

Итальянец прошел 450 километров, чтобы остыть после семейной ссоры. Фото: nastroy.net

Спустя неделю итальянец нашелся. С ним все было хорошо. 48-летнего итальянца задержали в приморском городке Фано за 450 километров от дома за нарушение комендантского часа.

Мужчина рассказал, что не осознавал пройденное расстояние. Он был на эмоциях от пережитой ссоры, поэтому просто шел без остановки.

Все это время он странствовал пешком. Питался человек только съедобными пожертвованиями от прохожих.

Беглеца сразу же отвезли в гостиницу, накормили, приютили и сообщили жене, что муж нашелся. На следующий день женщина отправилась в Фано, чтобы забрать мужа, оплатить отель, в котором он находился, и уплатить штраф за нарушение карантина в размере четыреста евро.

За такой случай беглеца уже успели назвать "итальянским Форестом Гампом". Он уже успел стать героем обсуждений в социальных сетях.

Напомним, что Италия закупит инновационные поезда с питанием от топливных элементов для пассажирских перевозок. Водородные двигатели в новых поездах не производят выбросов во время работы, а это значит, что они оказывают меньшее влияние на качество воздуха, чем их дизельные аналоги.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнение психолога Дмитрия Синары о зависимости от смартфонов. Эксперт делится проверенным способом, который поможет вам оторваться от телефона.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wantedinmilan.com/news/italys-forrest-gump-man-argues-with-wife-and-walks-450-km-to-cool-off.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ