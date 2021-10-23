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Илон Маск забавно "подколол" гендиректора Apple Тима Кука (ФОТО)

Маск пригласил людей посмотреть на салфетку от Apple

сегодня, 12:25
Автор:

Денис Подставной
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Известный предприниматель Илон Маск "подколол" генерального директора американской компании Apple Тима Кука.  Об этом сообщает издание IXBT.

Илон Маск забавно "подколол" гендиректора Apple Тима Кука (ФОТО)

Илон Маск. Фото: Фото: thesoftwarereport.com

После недавнего анонса  новых MacBook Pro от Apple, на сайте компании стал доступен для покупки новый аксессуар. Им является тканевая салфетка для очистки дисплеев. 

Хотя новика является безусловно полезной, многих людей в Сети удивила стоимость, а именно 20 долларов США. По всей видимости новый продукт Apple не оставил равнодушным даже самого богатого человека на планете. 

Миллиардер под вчерашним постом Тима Кука в социальной сети Twitter, который сообщил об открытии нового фирменного магазина компании в Стамбуле, оставил комментарий: "Приходите посмотреть на салфетку Apple". 

Илон Маск забавно ”подколол” гендиректора Apple Тима Кука (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американская компания SpaceX основанная известным миллиардером Илоном Маском провела испытания своего двигателя Raptor. Он установлен на пилотируемый космический корабль, который будет доставлять людей на красную планету или единственный естественный спутник Земли. Компания сначала провела огневые испытания вакуумного двигателя, а спустя час запустила атмосферные. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что пост Илона Маска в социальной сети спровоцировал небывалый рост одной из криптовалют. На своей странице в Twitter предприниматель показал нового питомца, щенка породы сиба-ину. После публикации стоимость коина Shiba Floki показала сильный рост. Цифровая валюта всего за несколько часов стала дороже на более чем тысячу процентов. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/10/23/prihodite-posmotret-na-salfetku-apple-ilon-mask-trollit-tima-kuka.html
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