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Главная Новости Общество юмор Хаски спародировал звук пылесоса и стал звездой Сети
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Хаски спародировал звук пылесоса и стал звездой Сети

Пользователи остались в восторге от способностей пса

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В социальных сетях популярными становятся не только люди, но и их домашние питомцы, обладающие невероятным талантом. В TikTok появилось видео, где собака породы хаски по кличке Кай пародирует звук пылесоса, и этот ролик "взорвал" соцсеть, передает издание "Ридус".

Хаски спародировал звук пылесоса и стал звездой Сети

pixabay

Как известно, хаски — очень дружелюбные, эмоциональные и энергичные собаки, с которыми никогда не соскучишься. А еще эти домашние любимцы очень талантливы. Это доказал пес по кличке Кай, который выполнил просьбу своего хозяина и спародировал звук пылесоса. Он сделал это так правдоподобно, что трудно отличить от оригинала.

Видеоролик стал вирусным в социальной сети TikTok и собрал более 2,4 миллиона просмотров, а также множество комментариев, где пользователи сети выразили свое восхищение: "У меня такой пылесос был в детстве, "Ракетой" назывался", "Реально очень похоже на звук пылесоса", "Талантище". Комментаторы также поинтересовались у владельца, как к подобным пародиям относятся их соседи. 

 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином.


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