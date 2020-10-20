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Гений фотошопа: объявление об аренде квартиры до слез рассмешило сеть

Фотографии этой квартиры сбивают с толку

сегодня, 13:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Для того, чтобы выгодно сдать или продать квартиру необходимо учитывать ряд факторов, одним из которых являются хорошие и качественные фотографии помещения. На какие только хитрости не идут люди, чтобы придать жилью более ухоженный и привлекательный вид. Однако, не у всех это получается.

Гений фотошопа: объявление об аренде квартиры до слез рассмешило сеть

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Американка на просторах социальной сети Twitter наткнулась на странное объявление об аренде квартиры в Лондоне, которое ее знатно повеселило, поэтому она поделилась этим постом у себя на странице, и спустя несколько часов оно стало вирусным и собрало более 50 тыс. лайков. 

Пользователей сбили с толку фотографии комнат, где мебель добавили с помощью фотошопа. Автор объявления решил придать уют и обжитый вид квартире, дорисовав там диван, нарушающий все правила планировки, барные стулья, которые выходят за рамки фотографии, а также горшок с цветами, такого же размера, как и стулья. Такая работа очень повеселила пользователей сети.

И пусть автор точно не является мастером фотошопа, но он сумел добиться невероятной рекламы своего объявления.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании провели конкурс на самую грязную спальню.


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