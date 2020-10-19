Компания BedSOS, которая занимается изготовлением и продажей мебели для спальни, решила провести весьма необычный конкурс. Так, руководство фирмы придумало конкурс на "самую грязную спальню", передает издание newsyou.

В Великобритании провели конкурс на самую грязную спальню. Фото: unsplash

Стоит отметить, что участие приняло более 300 человек, которые отправили снимки своих неубранных комнат. Но победительницей стала Сара из графства Даун в Северной Ирландии, комнату которой авторы этой идеи оценили как самую захламленную. Теперь Сара заслуженно получит свой приз – абсолютно новую кровать, стоимость которой составляет 400 фунтов стерлингов.

Ниже вы можете увидеть "спальню-победительницу", которая признана самой грязной в Великобритании. В комнате накопилось так много вещей, что необходимо некоторое время, чтобы детально их рассмотреть, правда? Также тут опубликованы фотографии комнат, которые немного не дотянули до победы в конкурсе.



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