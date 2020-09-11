kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.09.2020

BTC/USD

10341.56

ETH/USD

364.72

LTC/USD

48.42

НБУ 11.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество юмор ФОТОФАКТ: социальная реклама в Бразилии метко высмеяла людей, которые носят маску на подбородке
commentss НОВОСТИ Все новости

ФОТОФАКТ: социальная реклама в Бразилии метко высмеяла людей, которые носят маску на подбородке

Авторы считают, что именно так выглядят люди, которые носят маску на подбородке или шее

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

В Бразилии газета Correio da Bahia решила наглядно показать людям, как они выглядят, когда неправильно носят маску. Цель такой социальной рекламы – еще раз напомнить людям, как важно помнить о своем и здоровье окружающих во время пандемии коронавируса, передает Ads of the World.

ФОТОФАКТ: социальная реклама в Бразилии метко высмеяла людей, которые носят маску на подбородке

Фото: adsoftheworld.com

Так, на фотографиях можно увидеть, что у героев социальной рекламы нос и губы явно не на положенном месте. С помощью таких уловок "Фотошопа" авторы из рекламного агентства Propeg отобразили, как люди неправильно надевают маски. Сообщается, что масочный режим, который пришлось ввести в Бразилии из-за коронавирусной эпидемии, жители игнорируют. Некоторые нахлобучивают маску на подбородок, а кто-то носит средство индивидуальной защиты на шее. Хотя таким образом люди никак не способствуют защите себя и окружения от инфекций.


"Нет никаких причин надевать маску не на то место": написано на изображениях, а также показано, как все таки надо носить маску на лице. "Надень свою маску правильно": призывают авторы социальной рекламы.

Напомним, ученые создали защитную маску, которая самостоятельно очищает воздух.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!