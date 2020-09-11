ФОТОФАКТ: социальная реклама в Бразилии метко высмеяла людей, которые носят маску на подбородке

В Бразилии газета Correio da Bahia решила наглядно показать людям, как они выглядят, когда неправильно носят маску. Цель такой социальной рекламы – еще раз напомнить людям, как важно помнить о своем и здоровье окружающих во время пандемии коронавируса, передает Ads of the World.

Фото: adsoftheworld.com

Так, на фотографиях можно увидеть, что у героев социальной рекламы нос и губы явно не на положенном месте. С помощью таких уловок "Фотошопа" авторы из рекламного агентства Propeg отобразили, как люди неправильно надевают маски. Сообщается, что масочный режим, который пришлось ввести в Бразилии из-за коронавирусной эпидемии, жители игнорируют. Некоторые нахлобучивают маску на подбородок, а кто-то носит средство индивидуальной защиты на шее. Хотя таким образом люди никак не способствуют защите себя и окружения от инфекций.



"Нет никаких причин надевать маску не на то место": написано на изображениях, а также показано, как все таки надо носить маску на лице. "Надень свою маску правильно": призывают авторы социальной рекламы.



Напомним, ученые создали защитную маску, которая самостоятельно очищает воздух.

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