Создана защитная маска, самостоятельно очищающая воздух

В условиях пандемии коронавируса, защитные маски стали неотъемлемым атрибутом каждого человека. Однако, они снижают способность дышать комфортно, а из-за этого носить маску регулярно очень тяжело. Над устранением этой проблемы начала работать южнокорейская компания LG, которая недавно представила маску, способную самостоятельно очищать воздух. Об этом сообщает издание Dezeen.

В электронной маске установлены очищающие фильтры, подобные тем, которые используются в домашних очистителях воздуха. В респираторе также установлен датчик, определяющий цикл и объем дыхания пользователя. Он регулирует встроенные в маску двойные вентиляторы, которые автоматически ускоряются на вдохе и замедляются на выдохе, чтобы уменьшить сопротивление, что значительно облегчает дыхание в средстве защиты.

Маска плотно прилегает к лицу, предупреждая утечку воздуха вокруг носа и подбородка. Ее можно с комфортом носить в течение нескольких часов. Устройство оснащено аккумулятором, заряда хватает на 2 – 8 часов работы, в зависимости от выбранного режима.

Помимо этого, компания представила для этой маски "умный" чехол, который способен заряжать ее аккумулятор.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые изобрели многоразовую маску от коронавируса.

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