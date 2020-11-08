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Главная Новости Общество юмор Ермака «повысили» до вице-президента из-за поздравления Байдена
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Ермака «повысили» до вице-президента из-за поздравления Байдена

Сам Ермак такое «повышение» пока никак не прокомментировал

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил 77-летнего Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Издание "Зеркало недели" за это "повысило" его до вице-президента.

Ермака «повысили» до вице-президента из-за поздравления Байдена

Андрей Ермак | фото: РБК-Украина

Андрей Ермак на своей странице в Facebook написал, что несмотря на то, что Украину и США разделяет океан, их объединяют общие ценности и стремление к демократии и свободе. Он поздравил Байдена с победой и написал, что будет рад видеть его в столице Украины. 

Впрочем, издание намекнуло на то, что несмотря на дипобразование, глава Офиса президента не осознает, что глав государств с избиранием поздравляют главы государств, а не руководители их патронатных служб, так как это не по чину.

Ермака «повысили» до вице-президента из-за поздравления Байдена - фото 2

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такое "повышение" Ермака: "Надо звать защитников институций, потому что здесь кажется нарисовалась еще одна", "Это нормальный журналистский стеб в обычной демократической стране. Привыкайте", — прокомментировали пользователи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джо Байден после инаугурации планирует отменить ряд указов, подписанных Трампом.


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Источник: https://zn.ua/POLITICS/vitse-prezident-ermak-pozdravil-novoho-prezidenta-ssha.html
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