Ермака «повысили» до вице-президента из-за поздравления Байдена

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поздравил 77-летнего Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Издание "Зеркало недели" за это "повысило" его до вице-президента.

Андрей Ермак | фото: РБК-Украина

Андрей Ермак на своей странице в Facebook написал, что несмотря на то, что Украину и США разделяет океан, их объединяют общие ценности и стремление к демократии и свободе. Он поздравил Байдена с победой и написал, что будет рад видеть его в столице Украины.

Впрочем, издание намекнуло на то, что несмотря на дипобразование, глава Офиса президента не осознает, что глав государств с избиранием поздравляют главы государств, а не руководители их патронатных служб, так как это не по чину.





Пользователи соцсети бурно отреагировали на такое "повышение" Ермака: "Надо звать защитников институций, потому что здесь кажется нарисовалась еще одна", "Это нормальный журналистский стеб в обычной демократической стране. Привыкайте", — прокомментировали пользователи.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джо Байден после инаугурации планирует отменить ряд указов, подписанных Трампом.

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