Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает

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Дмитрий Симоненко
Далеко на все любят котов, ведь мурлыки — своеобразные животные. Коты гуляют сами по себе и их расположение не так легко заслужить. В случае знакомства с кошкой угостить лакомством и просто погладить, как это проходит с собакой, совсем недостаточно. Ученые даже провели ряд исследований, как научить людей завоевывать расположение усатых — оказывается, нужно в правильный момент правильно улыбнуться, и к тому же верно прищурить глаза. К тому же, исследователями доказано, что польза кошек для здоровья человека очень многогранна. По мнению биоэнергетиков, в процессе общения с усатыми мурлыками происходит обмен энергетическими импульсами, в центральную нервную систему поступают положительно заряженные биотоки. Уверены, даже фотографии, представленные ниже, зарядят вас позитивной энергетикой даже без тактильного контакта не только на карантинные выходные, но и на всю рабочую неделю, ведь их "мимимишность" просто зашкаливает!
Ранее "Комментарии" писали о кошках, которые не имеют ни малейшего понятия о личном пространстве.
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