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Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает

Необыкновенно милые создания возрастом не более трех недель

сегодня, 18:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

Далеко на все любят котов, ведь мурлыки — своеобразные животные. Коты гуляют сами по себе и их расположение не так легко заслужить. В случае знакомства с кошкой угостить лакомством и просто погладить, как это проходит с собакой, совсем недостаточно. Ученые даже провели ряд исследований, как научить людей завоевывать расположение усатых — оказывается, нужно в правильный момент правильно улыбнуться, и к тому же верно прищурить глаза. К тому же, исследователями доказано, что польза кошек для здоровья человека очень многогранна. По мнению биоэнергетиков, в процессе общения с усатыми мурлыками происходит обмен энергетическими импульсами, в центральную нервную систему поступают положительно заряженные биотоки. Уверены, даже фотографии, представленные ниже, зарядят вас позитивной энергетикой даже без тактильного контакта не только на карантинные выходные, но и на всю рабочую неделю, ведь их "мимимишность" просто зашкаливает!

Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает

Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 2
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 3
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 4
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 5
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 6
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 7
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 8
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 9
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 10
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 11
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 12
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 13
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 14
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 15
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 16
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 17
Для поднятия настроения в локдаунный уикэнд: 17 фото котят, милота которых зашкаливает - фото 18

Ранее "Комментарии" писали о кошках, которые не имеют ни малейшего понятия о личном пространстве.




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