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Цены на праздничный стол: пасхальная корзина в Украине стала дороже

Резкое удорожание пасхальной корзины заставляет украинцев экономить

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В преддверии Пасхи 2024 года украинские семьи сталкиваются с необходимостью пересмотреть свои бюджеты в связи с резким увеличением стоимости традиционной пасхальной корзины. По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", стоимость праздничного набора, который включает кулич, яйца, домашнюю колбасу, буженину, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль, достигла в этом году 1422,05 гривен — на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Цены на праздничный стол: пасхальная корзина в Украине стала дороже

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Детали пасхальной корзины

В состав праздничной корзины входят кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль. Особенно заметно подорожали сыры и сливочное масло, цены на которые выросли на 31,9% и 23,0% соответственно. Яйца, которые в прошлом году выросли в цене более чем вдвое, в этом году также продемонстрировали рост цен, но уже не такой значительный.

Причины подорожания

Ключевыми факторами, повлиявшими на стоимость пасхальных продуктов, стали последствия военных действий. По словам Юрия Лупенко, директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", подорожание также связано с увеличением цен на энергоносители и сложностями внутреннего перемещения продукции.

Варианты для экономии

Для многих украинцев, особенно в зонах активных боевых действий и для переселенцев, придется искать способы уменьшить расходы, возможно, отказавшись от некоторых традиционных элементов праздничного стола. Цена на хрен и соль, например, остается относительно доступной, что позволяет хотя бы частично сохранить праздничные традиции без значительных затрат.

Повышение стоимости пасхальной корзины в текущем году является ярким показатем того, как война и экономический кризис влияют на жизнь обычных граждан Украины. Это исследование подчеркивает не только экономические трудности, с которыми сталкиваются украинские семьи, но и важность поддержки со стороны государства и сообщества в эти тяжелые времена.



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Источник: https://focus.ua/economics/641930-pashalnaya-korzina-2024-kakie-produkty-neozhidanno-podorozhali
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