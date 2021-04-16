Журналистка Бигуса опровергла своё «расследование» против Семочко: в Раде предлагают ей вернуть полученную награду



















По информации народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, суд признал сюжет журналистки проекта bigus.info Леси Ивановой для программы "Наші гроші" клеветой. Свою позицию насчет этой ситуации политик детально расписал в соцсетях.



Нардеп Бужанский высказался о журналистах Бигус.инфо. Фото из открытых источников



Признаемся честно, вопрос для всех нас был скорее в нашем отношении к Порошенко, тем скандал и запомнился.

Однако, оказалось, что это ещё не всё, и Семочко пошёл в суд, требовать опровержения", — Telegram -канале. "Прелюбопытнейшая история произошла на днях с Бигусом и его бравым коллективом охотников за сенсациями. Не исключено, что многие из вас помнят, как несколько лет назад Бигус разоблачил во всех смертных грехах Семочко, заместителя главы внешней разведки.Признаемся честно, вопрос для всех нас был скорее в нашем отношении к Порошенко, тем скандал и запомнился.Однако, оказалось, что это ещё не всё, и Семочко пошёл в суд, требовать опровержения", — написал депутат в своем-канале.

Также Бужанский считает, что с фактами у Бигуса оказалось несколько хуже, чем с оценками, если "пришлось опровергать всё ранее озвученное".

"И про российские паспорта членов семьи Семочко, и про поездки в Крым после аннексии, и про незаконное обогащение, и про имущество на миллионы, короче, враньем оказалось всё.

Ну ок, с кем не бывает, и в три часа ночи, достигнув абсолютной стратегической внезапности, журналистка Леся Иванова в эфире 24 канала выполнила решение суда, и все, ранее сказанное в своём сюжете опровергла.

3 ночи — прайм тайм для 24 канала, если кто не знал", — написал политик.

В своем Telegram-канале Максим Бужанский также напомнил, что в 2019 году именно за эту историю про Семочко Леся Иванова получила престижную журналистскую премию конкурса "Честь профессии" в номинации "Наилучшая подача резонансного материала".



. Как вы считаете, девушка сама должна вернуть премию "Честь профессии", или организаторы конкурса должны вежливо попросить больше эту награду наградой не считать?

И не находите ли вы тут некое сходство с Павлом Казариным, который годами учил всех патриотизму, а потом оказалось, что сразу после аннексии побежал российские паспорта получать?

Вот есть что то общее в этих журналистских драмах, прям чувствую", — нардеп. "В связи с чем, у меня, как у скромного обывателя два вопросаКак вы считаете, девушка сама должна вернуть премию "Честь профессии", или организаторы конкурса должны вежливо попросить больше эту награду наградой не считать?И не находите ли вы тут некое сходство с Павлом Казариным, который годами учил всех патриотизму, а потом оказалось, что сразу после аннексии побежал российские паспорта получать?Вот есть что то общее в этих журналистских драмах, прям чувствую", отметил нардеп.

Напомним, ранее журналисты "Апострофа" сообщали, что аппеляционный суд г.Киев еще 26 марта обязал журналистов bigus.info опровергнуть обвинения распространённые в адрес Семочко.

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