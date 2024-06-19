Жена беременна третьим ребенком: могут ли мобилизовать мужчину

Согласно новому закону о мобилизации, отсрочку от армии может иметь военнообязанный у которого трое детей. Однако, по словам адвоката Андрея Карпенко, если жена беременна третьим ребенком, мужчину все равно могут мобилизовать.



До рождения третьего ребенка мужчин могут мобилизовать. Фото из открытых источников

В Украине не могут принудительно мобилизовать в ряды ВСУ мужчин и женщин, которые имеют трое или более несовершеннолетних детей. Как объясняет адвокат Андрей Карпенко, беременность жены по закону не соответствует наличию ребенка, поэтому, мужчин могут мобилизовать в случаях, когда они вскоре станут родителями третьего ребенка.

"Беременность женщины не равняется наличию ребенка. Только после рождения ребенка мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации", — объясняет адвокат.

Кроме того, даже если у мужчины будет три ребенка, это не является гарантией избегания от мобилизации. Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, в случае задолженности по уплате алиментов, таких мужчин могут мобилизовать, несмотря на то, что они могут иметь троих несовершеннолетних детей.

"Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца подпадают под мобилизацию", — говорится в законе о мобилизации о категории тех, кто может иметь отсрочку от мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по новому закону некоторые родители с тремя детьми потеряют отсрочку от мобилизации в Украине.

Также "Комментарии" писали о законопроекте в Верховной Раде, предусматривающем экономическое бронирование военнообязанных при уплате определенной суммы средств ежемесячно.