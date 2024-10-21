Зеленский согласился повысить тарифы на ЖКУ для населения во время войны: что известно

Украинцев уже в 2025 году ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, ссылаясь на обращение в МВФ, информирует портал "Комментарии".



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“Как я писал раньше, нас ожидает рост тарифов уже в 2025 году. В письме о намерениях руководству МВФ допускается постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны. В послевоенный период тарифы будут расти”, — отметил он.

Также глава союза привел информацию из документа. Речь идет о том, что потенциальные меры реформ, как только разрешат условия, включают в себя дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений во время войны).

Кроме того, обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, выделяя адекватные и целенаправленные ресурсы для защиты уязвимых домохозяйств.

Согласно документу Кабинет министров Украины примет дорожную карту для постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии с планом реализации с указанием сроков на период после военного положения.

Дорожную карту разработают с учетом технического анализа финансового положения сектора в координации с Европейской комиссией.

"Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги”, — говорится в сообщении Олега Попенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что тариф на электроэнергию может возрасти уже весной 2025 года.



