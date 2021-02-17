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Зарплата консультантам вместо социальной помощи малообеспеченным: куда Минсоц потратил кредит от МБРР

Большинство социальных мероприятий и реформ, на которые планировалось тратить кредитные средства в течение 5 лет, так и не были реализованы

сегодня, 20:27
Автор:

Оленка Клочко

Счетная палата провела аудит выполнения Министерством социальной политики своих обязательств в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который проводится за счет займа Международного банка реконструкции и развития с 2 октября 2014 по 1 октября 2020 года. Согласно выводам аудита, Минсоцполитики не только не обеспечил успешную реализацию мероприятий проекта, но и не выполнил основную цель — улучшение системы предоставления социальной помощи. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале "Наблюдатель".

Зарплата консультантам вместо социальной помощи малообеспеченным: куда Минсоц потратил кредит от МБРР

Минсоцполитики потратило кредит МБРР впустую. Фото: Счетная палата

"За 5 лет внедрения проекта за счет займа МБРР общим объемом 300 млн долларов США Минсоцполитики не обеспечил его надлежащую реализацию и достижение главной цели — совершенствование существующей громоздкой системы социальной помощи и социальных услуг", — говорится в документе.

В выводах отмечается, что распорядитель средств проекта (Минсоцполитики) руководил ими с нарушением бюджетного законодательства и требований МБРР, поэтому почти 100 млн грн были использованы недейственно и ни к какому положительному результату не привели.

В документе критикуется слабый менеджмент проекта и организационные проблемы, из-за которых не выполнено большинство из запланированных мероприятий.

Поскольку Минсоцполитики выполнили только 10 из 17 промежуточных результатов, то за них в бюджет от МБРР поступило лишь 135 из 200 млн долл США, а те 7, которые остались невыполненными, уже просрочены и не могут быть оплачены.

В 2020 году в процессе выполнения были только 18 из 20 мероприятий, а вот завершено из них лишь 4. Так, система социальной поддержки населения E-social начала действовать только в трех регионах.

Зарплата консультантам вместо социальной помощи малообеспеченным: куда Минсоц потратил кредит от МБРР - фото 2

К тому же, фактически так и не функционирует Государственная социальная служба, вместо нее все функции продолжают выполнять социальные инспекторы из местных органов соцзащиты.

Также за все время существования проекта не было реформировано ни одного интернатного заведения, а были разработаны лишь 12 из 42 запланированных планов их трансформации. К этим планам также есть большие вопросы, ведь все они типовые и не учитывают реальные потребности конкретных заведений.

Недавно в Минсоцполитики рассказали, смогут ли украинские заробитчане получить пенсии. "Комментарии" сообщали, что главным условием для этого является легальное трудоустройство в другой стране.


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Источник: https://t.me/nabludatels/9860
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