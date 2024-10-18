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Запретят ли полностью Telegram в Украине: в Нацсовете рассказали о главных задачах

В Нацсовете не усматривают в ограничениях наступления на свободу слова

18 октября 2024, 17:39
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Кречмаровская Наталия

В Украине ищут пути регулирования работы Telegram, однако о полном запрете мессенджера речь не идет. Об этом рассказала в телеэфире председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Запретят ли полностью Telegram в Украине: в Нацсовете рассказали о главных задачах

Фото из открытых источников

По ее словам, очень часто намерение защитить что-либо в рамках национальной безопасности называют наступлением на свободу слова. "Не будет наступлением на свободу слова регуляция и возможность коммуникировать с платформой в случае грубого нарушения ею законов нашей страны, особенно в военное время. Мы о полном запрете еще не можем говорить. Мы сейчас работаем не над запретом, а чтобы ввести нормальные процедуры, и нам нужно определить в стране орган, отвечающий за это. Сейчас Министерство цифровой информации направило соответствующий законопроект о регуляции в Европейскую комиссию на рассмотрение”, – отметила Герасимьюк.

Среди главных задач она назвала сотрудничество с европейскими партнерами по регуляции больших платформ.

Напомним, что в Верховной Раде ограничат использование Telegram. Блокировка работы мессенджера производится с помощью технических и программных средств, производится фиксирование запросов на несанкционированные попытки подключения к сервису. Какие рекомендации дали по пользованию Telegram, можно узнать подробнее здесь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дуров рассказал, как Telegram будет отпугивать преступников. Подробнее о новых правилах читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/spravdi/42217
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