В Украине будут наказывать за сексизм в рекламе: подробности

Производителей рекламной продукции будут наказывать штрафом за сексизм в рекламе. О принятом решении говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Верховная Рада, фото пресс-служба ВРУ

Размер штрафа составит десятикратный размер минимальной заработной платы, то есть 60 тыс. гривен.

Верховная Рада запретила использовать в рекламе части тела человека с намеком на сексуальные отношения. Также в принятых правках закона "о рекламе" прописаны следующие запреты:

"Содержать утверждения и изображения об интеллектуальной, физической, социальной или иного вида предпочтения одного пола над другим, или о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающий свободу жизненного выбора человека; унижать достоинство человека по признаку пола; демонстрировать насилие по признаку пола; содержать изображения тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя, или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способа его потребления ", — говорится в документе.

Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования. В этом законопроекте также ввели новые понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". К дискриминации отнесли утверждение, унижающие по признакам расы, политических и религиозных убеждений, пола, возраста, инвалидности, социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языка общения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что YouTube с 1 июня вводит новые правила на своем сайте. Теперь компания планирует добавлять рекламные вставки в каждый ролик, который загружен на их платформу. При этом с создателями видео, которые не являются партнерами компании, делиться деньгами в YouTube не намерены.





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