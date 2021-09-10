В Украине будут наказывать за сексизм в рекламе: подробности

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Антон Рудак
Производителей рекламной продукции будут наказывать штрафом за сексизм в рекламе. О принятом решении говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Верховная Рада, фото пресс-служба ВРУ
Размер штрафа составит десятикратный размер минимальной заработной платы, то есть 60 тыс. гривен.
Верховная Рада запретила использовать в рекламе части тела человека с намеком на сексуальные отношения. Также в принятых правках закона "о рекламе" прописаны следующие запреты:
Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования. В этом законопроекте также ввели новые понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". К дискриминации отнесли утверждение, унижающие по признакам расы, политических и религиозных убеждений, пола, возраста, инвалидности, социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места жительства, языка общения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что YouTube с 1 июня вводит новые правила на своем сайте. Теперь компания планирует добавлять рекламные вставки в каждый ролик, который загружен на их платформу. При этом с создателями видео, которые не являются партнерами компании, делиться деньгами в YouTube не намерены.
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