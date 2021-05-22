За последние 50 лет отношениях между работником и работодателем изменилось все - Валеев

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Ольга Чародий
За последние 50 лет в трудовом праве и отношениях
между работником и работодателем изменилось все. Об
этом заявил директор ассоциации
Software Ukraine, член Украинской Рады бизнеса Виктор Валеев изданию "Комментарии-Укриана".
Виктор Валеев (фото из открытых источников)
По его
словам, небольшие, но регулярные зарплаты, премии, отпуска, профсоюзные путевки
для отдельных категорий, но за полвека многое уже не так.
"Во-первых, мы изменили модель экономики — с
плановой на рыночную. И это диктует свои условия. Во-вторых, появились сотни
новых профессий, требующих кардинально нового подхода к оформлению отношений
работодателей и работников. В-третьих, профсоюзы давно перестали выполнять свою
функцию, тогда как по закону они до сих пор влияют на процесс принятия всех
ключевых решений работодателя", — добавил он.
Как считает директор ассоциации Software Ukraine, в результате владелец компании попадает в ловушку. Он построил классный бизнес.
"Хочет нанять работников, которым было бы удобно и интересно у него работать. И тут начинается бюрократическая волокита, документооборот, согласования с профсоюзами и тому подобное. И у него два пути: или утонуть в этой волоките, погубив другие операционные процессы. Или — нарушить закон, чем вызвать нездоровый интерес многочисленных проверяющих органов", — подчеркнул он.
Напомним, экономика США потеряла более 22 миллионов рабочих мест весной, но восстановила более половины из них в последующие месяцы 2020 года. Но точно так же, как и восстановление экономики, восстановление рынка труда было неравномерным.
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