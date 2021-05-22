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Главная Новости Общество права человека За последние 50 лет отношениях между работником и работодателем изменилось все - Валеев
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За последние 50 лет отношениях между работником и работодателем изменилось все - Валеев

В Украине изменили модель экономики - с плановой на рыночную

сегодня, 01:29
Автор:

Ольга Чародий

За последние 50 лет в трудовом праве и отношениях между работником и работодателем изменилось все. Об этом заявил  директор ассоциации Software Ukraine, член Украинской Рады бизнеса Виктор Валеев изданию "Комментарии-Укриана".

За последние 50 лет отношениях между работником и работодателем изменилось все - Валеев

Виктор Валеев (фото из открытых источников)

"Кроме законодательства: государство до сих пор живет по советскому КЗоТ. И это создает огромные проблемы как компаниям, так и персоналу. Если спросить наших родителей или бабушек — как работалось при Советском Союзе, то можно услышать примерно одинаковые истории. Распределение после окончания ВУЗа, где часто оставались работать всю жизнь", — рассказал Валеев.

По  его словам, небольшие, но регулярные зарплаты, премии, отпуска, профсоюзные путевки для отдельных категорий, но за полвека многое уже не так.

"Во-первых, мы изменили модель экономики — с плановой на рыночную. И это диктует свои условия. Во-вторых, появились сотни новых профессий, требующих кардинально нового подхода к оформлению отношений работодателей и работников. В-третьих, профсоюзы давно перестали выполнять свою функцию, тогда как по закону они до сих пор влияют на процесс принятия всех ключевых решений работодателя", — добавил он.

Как считает директор ассоциации Software Ukraine, в результате владелец компании попадает в ловушку. Он построил классный бизнес.

"Хочет нанять работников, которым было бы удобно и интересно у него работать. И тут начинается бюрократическая волокита, документооборот, согласования с профсоюзами и тому подобное. И у него два пути: или утонуть в этой волоките, погубив другие операционные процессы. Или — нарушить закон, чем вызвать нездоровый интерес многочисленных проверяющих органов", — подчеркнул он. 

Напомним, экономика США потеряла более 22 миллионов рабочих мест весной, но восстановила более половины из них в последующие месяцы 2020 года. Но точно так же, как и восстановление экономики, восстановление рынка труда было неравномерным.


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