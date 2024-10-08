Языковых патрулей не будет: на громкую инициативу нет денег

Ивано-Франковский городской совет не выделяет денег на языковые патрули, сами патрули не заработали. Об этом говорится в ответе Ивано-Франковского городского совета на запрос Українських Новин.

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"По состоянию на 20.09.2024 языковые инспекторы не заработали. Из городского бюджета не выделяются средства на оплату труда и функционирование патрулей и не предусмотрено финансирование на эти нужды", — говорится в ответе заместителя мэра Ивано-Франковска Федорова.

Также заместитель городского головы подчеркнул, что исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета не разрабатывал и не утверждал положения о работе языковых инспекторов.

Как сообщил порту "Комментарии", мэр Ивано-Франковска хочет запустить в городе языковые патрули. В Ивано-Франковске планируют бороться с проблемой увеличения количества русского языка, привлекая языковых инспекторов.

По словам мэра Ивано-Франковска, общественные инспекторы программы поддержки украинского языка не будут наказывать тех, кто общается на русском языке на улицах и в заведениях города. Он подчеркнул, что главной задачей инспекторов будет популяризация государственного языка и общественный контроль соблюдения языкового законодательства.

Руслан Марцинкив рассказал, что привлечение языковых инспекторов — это общественная инициатива, поэтому особых полномочий у них не будет, они будут действовать в рамках действующего законодательства. Инспекторы будут следить за действующими нормами украинского законодательства по вопросу употребления украинского языка. Также они могут обращаться в полицию в случае выявления нарушений или агрессивной реакции.

Фактически инспекторы будут делать замечания тем, кто будет говорить по-русски и популяризировать языковые курсы. По словам мэра города, уже около 50 человек выразили желание стать языковыми инспекторами. Однако проверять улицы и заведения города они будут после соответствующего обучения, которое еще разрабатывают.