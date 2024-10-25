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Языковые патрули заработают с понедельника: среди желающих много переселенцев

В Ивано-Франковске будут бороться с русским языком на улицах

сегодня, 09:49
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Недилько Ксения

Языковые инспекторы-волонтеры выйдут на улицы Ивано-Франковска уже в понедельник, 28 октября. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, информирует портал "Комментарии".

Языковые патрули заработают с понедельника: среди желающих много переселенцев

Иллюстративное фото

Вчера мэр встретился с первыми желающими воплощать украинизацию в городе.

"Мы сегодня провели такую встречу, с понедельника языковые волонтеры-инспекторы заработают в Ивано-Франковске. И это будет составляющей частью нашей программы украинизации. Для нас очень важно, чтобы жители Украины говорили по-украински. Это проблема, многие обращались по этому поводу", – отметил Марцинкив.

Он сообщил, что каждый желающий еще может присоединиться к такой инициативе – стать языковым инспектором, однако на волонтерских началах. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в местном бюджете не заложены расходы на этот проект.

"Сегодня было около 40 человек, много молодежи и средних лет, молодых прогрессивных людей. И что интересно, то где-то треть из них – это внутренне перемещенные лица, то есть люди, которые переехали из Херсона, из других городов, которые говорят: мы поняли, когда переехали из оккупации, насколько важно говорить на украинском языке. Для меня это было сегодня мощное открытие", – сообщил Марцинкив.

Он отметил, что эта инициатива будет работать только в правовом поле, инспекторы будут проводить разъяснительную работу, популяризировать курсы украинского языка.

"Мы много мероприятий продумали с писателями, привлечением украинского театра. От нас всех зависит, останется ли Ивано-Франковск украиноязычным городом", – подчеркнул мэр.



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