Впервые в Запорожье люди вышли на марш в поддержку ЛГБТ

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Екатерина Белоброва
Сегодня, 20 сентября, в Запорожье впервые со дня основания города прошел мирный марш в поддержку сексуальных меньшинств. Об этом сообщает городской сайт Запорожья.
Отмечается, что к этому прайду люди готовились задолго до его начала, полиция охраняла людей, но в целом, акция прошла без инцидентов.
В строю с радужными флагами и яркими плакатами шли около пятисот людей, все они скандировали о равенстве сексуальных предпочтений.
Также она добавила, что по всей стране регулярно происходят случаи физического насилия над ЛГБТ-представителями, но те, как правило, не обращаются с заявлениями в полицию, опасаясь огласки и продолжения давления.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что колонна из украинцев впервые приняла участие в масштабном нью-йоркском шествии за права сексуальных меньшинств и однополых пар, который проходит ежегожно.
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