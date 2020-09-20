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Главная Новости Общество права человека Впервые в Запорожье люди вышли на марш в поддержку ЛГБТ
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Впервые в Запорожье люди вышли на марш в поддержку ЛГБТ

Подготовка к маршу равенства в Запорожье длилась больше шести месяцев

сегодня, 20:58
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня, 20 сентября, в Запорожье впервые со дня основания города прошел мирный марш в поддержку сексуальных меньшинств. Об этом сообщает городской сайт Запорожья.

Впервые в Запорожье люди вышли на марш в поддержку ЛГБТ

Отмечается, что к этому прайду люди готовились задолго до его начала, полиция охраняла людей, но в целом, акция прошла без инцидентов.

В строю с радужными флагами и яркими плакатами шли около пятисот людей, все они скандировали о равенстве сексуальных предпочтений.

"К сожалению, пока в нашем городе и в Украине в целом нет культуры, нет понимания о геях и лесбиянках, как о самых обычных людях с такими же качествами как у людей с гетеросексуальными взглядами на партнера. Мы регулярно сталкиваемся со случаями дискриминации, банальных оскорблений и постыдным прозвищам в адрес наших сограждан, которые имеют смелость любить так, как им хочется", - рассказала одна из организаторов прайда и член правозащитной организации "Наш мир".

Также она добавила, что по всей стране регулярно происходят случаи физического насилия над ЛГБТ-представителями, но те, как правило, не обращаются с заявлениями  в полицию, опасаясь огласки и продолжения давления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что колонна из украинцев впервые приняла участие в масштабном нью-йоркском шествии за права сексуальных меньшинств и однополых пар, который проходит ежегожно.




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