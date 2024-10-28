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Военный учет в Украине усилят, а доставлять мужчин в ТЦК будут быстрее: Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, как изменятся условия военного учета и доставки мужчин в ТЦК

сегодня, 19:58
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Кречмаровская Наталия

В Украине проводится мобилизация, и в рамках проведения мероприятий обеспечивается военный учет. Однако, если военнообязанный нарушил законодательство в части учета, его принудительно доставляют в ТЦК. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что изменится в вопросе военного учета и доставки мужчин в ТЦК, сообщает портал "Комментарии".

Военный учет в Украине усилят, а доставлять мужчин в ТЦК будут быстрее: Умеров

Иллюстративное фото

По словам министра, правительство утвердило важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. "Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства", — сообщил глава министерства.

Умеров отметил, что теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. По его словам, это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы.

"Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно исполняет свой долг перед Родиной", — подчеркнул Умеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что новые правила также усилят обороноспособность страны, делая армию сильнее, а военный учет более прозрачным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за неполучение повестки от ТЦК будут штрафовать по-новому.




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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/10802
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