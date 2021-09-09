Владелец аккаунта в соцсетях несет ответственность за комментарии третьих лиц - ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал, что владелец аккаунта в социальных сетях имеет особые обязанности по контролю за содержанием комментариев третьих лиц под постами. Об этом сообщила судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская на своей странице в Facebook.

Facebook. Фото: IXBT.

Суд рассматривал дело о границах ответственности аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами.

Заявителем выступил французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент. Он был осужден за разжигание вражды. Дело в том, что немедленно не удалил сообщения третьих лиц под своим постом в социальной сети Facebook, в котором он критиковал своего политического оппонента. В комментариях прослеживался язык ненависти.

Он касался мусульманской общины, которая в комментариях была ассоциирована с преступностью в городе и приравненная к группе "наркоторговцев и проституток".

По мнению суда, поскольку заявитель сознательно создал открытую страницу в социальной сети и позволив таким образом своим друзьям оставлять на ней комментарии, то был обязан следить за их содержанием.

Кроме того, заявитель не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера. Они должны были тщательней отслеживаться им.

Суд не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение шести недель

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало том, что глава Министерства юстиций Украины высказал своё мнение касаемо иска РФ против Украины. Денис Малюська считает, что Россия спутала Европейский суд по правам человека с шоу на российском телевидении. При этом министр подчеркнул, что данный поступок Моксвы не является"совсем бессмысленным". Однако, с юридической точки зрения, уверен Малюська, Россию ждет поражение. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Facebook будет удалять контент, связанный с "Талибаном". По словам представителя компании, движение "Талибан" признано террористическим. Поэтому работники Facebook будут мониторить соцсети и удалять неприемлемый контент, имеющий отношение к террористам. Для мониторинга ситуации у компании есть специалисты, владеющие языками дари и пушту, которые знакомы со стилистикой местной речи в Афганистане. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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